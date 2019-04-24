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北韩国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京25日举行首脑会谈，深入讨论无核化问题和加强双方友好合作关系。此次会谈是今年2月在河内举行美北首脑会谈后，金正恩首次出国访问。金正恩首访俄罗斯，是确保俄罗斯的支持与合作，从而形成所谓的“北中俄联合战线”，应对美北谈判的长期化。





北俄首脑会谈当天下午2时5分在俄罗斯符拉迪沃斯托克的远东联邦大学举行，包括单独和扩大会谈前后举行了5小时。北韩方面，北韩外务相李勇浩和北韩外务省第一副相崔善姬陪同金正恩出席扩大会谈。俄罗斯方面，俄罗斯外长拉夫罗夫陪同普京出席扩大会谈。会谈结束后举行正式晚宴。





金正恩在会谈上表示，今后在与美方进行无核化谈判，将与俄罗斯保持合作，共享战略，采取共同的应对措施。在会谈后的晚宴上，金正恩还一再强调两国的“血盟关系”，强调愿将双方友好关系提升至更高水平。





普京表示，希望韩半岛问题获得和平解决，俄罗斯将担任积极角色。他在会谈后举行的记者会上说，为了实现韩半岛无核化，应保障北韩体制安全。他还说，北韩希望其体制得到保障，我们需考虑如何为北韩提供安全保障，我们在讨论保障北韩体制安全问题时，应该启动六方会谈机制。





此次会谈是河内会谈结束后金正恩首次出国访问，也是北俄时隔8年首次举行首脑会谈。有分析认为，这是北韩除了加强与中国的合作之外，还拉动了俄罗斯，试图构建北中俄联合战线，加强其力量，应对与美谈判的长期化。在另一方面，这也是俄罗斯积极介入韩半岛局势变化，提高其地位的大好机会。





普京强调北韩体制的安全保障并提出举行六方会谈，这与美国的立场相悖。美国认为六方会谈失败，需通过美北直接对话实现无核化，普京则主张，需举行多方会谈。在这种情况下，北韩核问题变得更为复杂。保障北韩体制以及举行六方会谈方式的多方对话，是美国不会赞同的，美国的战略是通过施压迫使北韩弃核。在俄罗斯的积极介入下，国际社会对北韩的制裁可能会松懈。俄罗斯是联合国安理会的常任理事国，虽然不会作出反对联合国决议的行动，但是将会以各种方式支持北韩，无核化问题的解决变得更为复杂，美北间的僵局也难以在短时间打破。