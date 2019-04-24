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韩国总统文在寅结束对土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦中亚三国为期8天的国事访问，于23日通过首尔机场回国。





文在寅在巡访中亚三国期间，致力于推动与这些国家的经济合作。在访问土库曼斯坦期间，文在寅前往韩国企业承包建设的基扬利燃气化学成套设备现场进行了考察；在同乌兹别克斯坦举行的首脑会谈中，将两国关系提升为特别战略伙伴关系，将乌兹别克斯坦作为在中亚地区推动“新北方政策”的据点；文在寅还决定加强与哈萨克斯坦的合作，通过名为“清新之风”（Fresh Wind）的大规模合作计划，深化对基础设施、能源、IT、农业和医疗保健等项目的合作。





青瓦台国家安保室第二次长金铉宗表示，总统此次出访中亚三国，共推动了24项计划、130亿美元规模的争取订单支援活动，为韩国企业进军中亚地区进一步奠定了基础。





文在寅将搞活经济作为执政中期的主要国政课题，通过此次中亚三国巡访，积极促进所谓的“经济领土”的扩张，确保新增长力量。此前，文在寅访问印度等国家，积极推行“新南方政策”，致力于扩大南方的经济领土。此次，是向北方扩张经济力量，为“新北方政策”注入活力。文在寅此次巡访的中亚三国是资源富国，持续呈现高度增长。“新北方政策”是将经济领土扩展至中亚，和扩展至东盟地区的“新南方政策”同样重要。此次巡访中亚三国，消除了两大政策的不均衡，在革新增长方面增添了新推动力量。





文在寅此次巡访中亚三国，致力于与这些国家达成韩半岛和平进程的共识，将中亚国家的经济合作与维护地区的和平接轨。也就是如果实现韩半岛无核化和恢复韩半岛的永久和平，韩国与这些国家的经济合作将进一步加强，为各方带来共同利益。





分享哈萨克斯坦的无核化经验也是文在寅巡访中亚三国的主要目的之一。哈萨克斯坦因原苏联的解体而成为核拥有国，在美国的资金援助下，废除了核弹头和导弹。文在寅在与当地韩侨举行恳谈会时表示，哈萨克斯坦是“模范的无核化国家”。这是说，在美国与北韩无核化谈判未取得进展的情况下，“哈萨克斯坦方式”或可成为解决北韩核问题的有效方案。