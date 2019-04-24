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政府24日在临时国务会议中确定了规模达6.7万亿韩元的追加预算案，编排追加预算旨在减排微尘和提振经济。政府期待投入追加预算将起到提升今年经济增长率0.1个百分点和减排微尘7000吨的成效，此外还将创造7.3万个工作岗位。





此次是文在寅政府成立后第三次投入追加预算。在规模达6.7万亿韩元的预算中，2.2万亿韩元将用于减排微尘等维护国民安全方面，4.5万亿韩元将用于提振经济景气和支援民生经济。虽然政府将减排微尘放在首位，实际上提振经济和支援民生的预算占了更大份量。





今年3月初出现严重雾霾天气以后，政府开始提出编排追加预算的问题。文在寅总统表示，即使紧急编排追加预算也需要集中所有力量减排微尘。尤其是国际货币基金组织于3月12日劝告说，韩国今年若要实现2.6∼2.7%的增长目标，必须编排相当于国内生产总值0.5%的追加预算，也就是约9万亿韩元以上的预算，政府编排追加预算也是参考了国际货币基金组织的意见。此外，国外情况的不稳定也加大了追加预算的必要性，因美中贸易摩擦、英国退欧、新兴市场金融动荡等利空因素，国际货币基金组织已连续下调世界经济增长预期。





在追加预算的财源中，政府决定首先利用去年4000亿韩元的结算盈余、2.7万亿韩元特别会计和基金盈余资金，其余的3.6万亿韩元将以发行赤字国债的方式进行筹募。在追加预算6.7万亿韩元中，1.5万亿韩元将用于减排微尘，7000亿韩元用于预防山火等国民安全方面，4.5万亿韩元用于应对经济景气和对民生经济提供支援。





政府将扩大支援对象，包括为小规模企业设置防尘设施、提前报废老旧柴油车以及更换重型机器的发动机等。此外，还包括更新家庭使用的旧锅炉、为低收入层和建设现场的劳工提供口罩，为学校装设空气清净机。





在提振经济景气方面，包括提供2.9万亿韩元的中小企业贸易金融、对中小造船公司提供保证、对革新创业基金追加出资以及扩大对中小企业革新投资支援。此外，还将对公路和铁路等老旧社会间接资本（SOC）提前进行修建，为中小企业安全投资提供2万亿韩元规模的金融支援，且将对地震和山火灾区提供支援。





政府编排追加预算案是势在必行，问题是追加预算的规模和编排预算的时间。以目前经济持续走低的情况来看，编排规模6.7万亿韩元的追加预算似乎有欠不足。此前，韩国银行18日将今年增长预期下调至2.5%，下调了0.1个百分点，国内研究机构也纷纷下调增长预期，海外金融公司的预期更令人悲观，预计增长率跌至1.7%至2.4%。以此来看，投入规模6.7万亿韩元的追加预算是否能按照政府预计将经济增长提升0.1个百分点，尚难预计。编排预算的时间也有欠妥当，目前朝野政党因选举制和改革法案等问题处于严重对立状态，追加预算案将难以短时间在国会获得通过，因此未必能收到立竿见影的效果。