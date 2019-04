TWICE发行新EP回归 活泼女孩变熟女

ⓒ JYP Entertainment

4月22日,人气女团TWICE发行第7张EP《FANCY YOU》回归歌坛。

新专辑主打歌《FANCY》是一首有别于以往作品、展现TWICE全新色彩和风格的流行舞曲。歌曲讲述的是在轻薄的光云和热烈的太阳下,出发去寻找爱情的告白。

此次新专辑共收录了6首歌曲,除了主打歌《FANCY》外,还包括《STUCK IN MY HEAD》、《GIRLS LIKE US》、《HOT》、《TURN IT UP》、《STRAWBERRY》等5新歌。TWICE成员参与了4首歌曲的填词,也显示出她们在音乐创作中的成长。

在当天举行的新专辑发行showcase上,成员们均身着黑色服装惊艳亮相。主唱志效介绍称:“这之前为大家展现了太多太多活泼可爱的样子了,我们成员私下也会聊,担心大家会不会看腻。刚好这时我们收到了《FANCY》这首歌,在和公司商量之后决定挑战一下新风格。我们想让大家都知道,TWICE也能为大家展现这样的风格。《FANCY》作为2019年第1首回归作品,也希望这会成为我们音乐上的转折点。”

TWICE新专辑发行前,人们非常期待此次能否继续横扫榜单,而专辑自发行之日起,主打歌《FANCY》便登顶多个音源榜单,截至发行第3天,依旧在Mnet、Genie等5个音源榜单排名第1位,这也让TWICE连续11首主打歌曲均成为了冠军歌曲。新歌MV也在上线后不到24小时便突破了4000万点击量,人气不容小觑。