防弹少年团Billboard“Hot100”排名第8位 创造韩流组合最高排名

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防弹少年团新歌《为渺小而作的诗(Boy With Luv)》成功进入美国Billboard“Hot100”榜单，排名第8位。

防弹少年团已是第2次进入“Hot100”前10强，刷新了自己的记录，同时也创造了韩流组合在该榜单的最高排名。此前，防弹少年团歌曲《Fake Love》曾在该榜单排名第10位。

Billboard方面报道称：“防弹少年团两次进入前10位并刷新了韩流组合的最高记录，韩国歌手Psy 2012年歌曲《江南Style》和2015年歌曲《Gentleman》曾在该榜单排名第2和第5，防弹少年团也成为继Psy之后又一个两次进入前10韩国歌手。”

包括新歌《为渺小而作的诗(Boy With Love)》和《Fake Love》在内，防弹少年团共有5首歌曲进入“Hot100”榜，其它3首为《IDOL》(11位)、《MIC Drop》(28位)、《DNA》(67位)。

另外新专辑《MAP OF THE SOUL : PERSONA》也顺利登顶“Billboard200”专辑榜。这也是防弹少年团连续第3张专辑成为该榜冠军。Billboard方面介绍称，防弹少年团连续3张专辑成为冠军，前后用时11个月，这比当年披头士乐队用时11个月1周提前，也成为1967年The Monkees之后连续3张专辑夺冠用时最短的歌手。