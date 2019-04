BLACKPINK《KILL THIS LOVE》实体专辑正式发售 24日举行芝加哥演唱会

BLACKPINK全新EP《KILL THIS LOVE》实体专辑本月23日正式通过YG SELECT以及国内线上、线下渠道公开发售。

实体专辑分为黑色和粉色两个版本。另外,也十分丰富,有写真集、折叠式歌词本、双面海报、拍立得相片卡、贴纸、巨幅海报等,引发粉丝抢购收藏。

新专辑包括主打歌《Kill This Love》在内共收录了5首歌曲,其余4首分别为《Don’t Know What To Do》、《Kick It》、《Hope Not》以及《DDU-DU DDU-DU》的混音版。

新专辑收录歌曲音源于早前本月5日公开,之后随即成为全球37个地区iTunes榜单冠军,显示出BLACKPINK超高的海外人气。同时,主打歌《Kill This Love》还在Billboard旗下榜单“Hot100”中最高排名第41位,在专辑榜单“Billboard200”中排名第24位,创造了K-POP女团在上述两个榜单中的最好记录。

BLACKPINK在新歌发行后,参加美国“科切拉音乐节”,获得当地歌迷好评。另外,其北美巡演也与24日在芝加哥拉开帷幕,之后还将陆续在北美5个城市共举行8场演唱会。