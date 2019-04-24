朴有天毒品检测呈阳性 面临退出娱乐圈窘境

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日前，国立科学搜查研究院对朴有天进行的毒品检测结果呈阳性。这一结果公之于众等同于为朴有天的演艺生涯画上了句点。当初主动召开记者会进行自白的真正动机也再次成为大众关注的焦点。

本月10日，朴有天前女友黄荷娜指证其吸毒，而朴有天则快一步赶在警察展开调查之前紧急召开记者会，强调自己并没有吸毒。此次记者会的召开引起全社会的关注，虽然民众十分不解朴有天为何在“有吸毒嫌疑”的情况下还要抛头露面，但事实上记者会的召开，让相当一部分人愿意相信朴有天的清白。甚至朴有天的经纪公司也被其成功瞒住。

外界推测，在随后进行的首轮尿检检测显示为阴性，因此朴有天也寄希望于精密检测呈阴性，若真如此，朴有天召开的此次记者招待会则会成为其问心无愧的表现，这也将会为其日后回归演艺圈铺路。

但警方在对相关闭路电视及通信内容进一步进行调查后，掌握了朴有天可能吸毒的证据，再加上国立科学搜查研究院的检测结果，使得真相终于水落石出。

朴有天经纪公司C-JeS娱乐公开发表声明称：“公司一直相信旗下艺人朴有天，但如今等来的调查结果却让我们陷于惨痛境地。本公司认为无法再信任朴有天，因此决定解除专属合约。”