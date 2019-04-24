郑恩地30日发行新歌《一起走走吧》 与神秘歌手对唱

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郑恩地经纪公司本月23日0点在Apink官方歌迷论坛以及社交网络账号中，上传了郑恩地的新歌预告海报。郑恩地本人也在个人社交网络账号中积极宣传新歌。

公开的海报以暖色调为主，背景为一片花树，郑恩地坐在石阶上，散发出阳光般温暖的微笑。海报上还有“4月30日晚6点”、“一起走走吧”的字样，公开了新歌的发行时间和歌名。

除此之外，海报中的“Duet.?”字样，也让歌迷对此次郑恩地合作的歌手十分好奇。经纪公司介绍称：“曾以《希望天空》和《你这样的春天》等春季治愈音乐打动人心的郑恩地，此次也将再为歌迷呈献一首春季歌曲。新歌《一起走走吧》是郑恩地亲自出面邀请合唱歌手，具有别样意义。”

即将发行的新歌《一起走走吧》由郑恩地亲自担任制作人。去年10月，郑恩地发行了第3张EP《彗花》，主打歌《怎么样》也是又郑恩地亲自制作完成，因此，转型为唱作歌手的郑恩地，将在新歌《一起走走吧》中绽放怎样的音乐灵感，让人备受期待。

另外，郑恩地所在的Apink日前刚刚举行完出道8周年纪念歌迷见面会，接下来Apink将举行新一轮亚洲巡演。