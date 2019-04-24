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火龙果分为两种类型，主要是根据水果心来区别的，包括红心和白心。那么买的时候，到底是哪一种好，这也是很多消费者犹豫的地方。今天就一起来区别一下吧。

1、口感不一样，经常吃的人应该知道，红心的要甜很多，吃起来口感也会更加好一些。两者甜度不一样的区别主要是因为内部含有的物质有差别，红心的甜度可以达到15以上，所以红心的吃起来更清甜。

2、价格不一样，去买水果的时候，店主都会告诉大家红心的要贵一些。白心这种是来自国外，引进来以后，它的存活率还有其他方面都要比红心高出不少。红心是国内果农杂交出来的一个品种，种植起来更是麻烦，成本也比较高，自然价格就会高一些。

3、营养价值不一样，很多人都会有常识，认为越是贵的东西，营养就会越高，其实并不是这样的。虽然说红心的吃起来会更加甜一些，但是它的营养价值却少了很多。白心的则是相反，吃起来口感稍差，不过对人体帮助会大一些。这样看两者的选择就比较明显了，如果看重的是营养就选择白心，要是口感就选择红心。

4.红心火龙果与白心火龙果所含的热量不同，因为红心火龙果要比白心火龙果的含糖量要高，所以它的热量相对也会高一点，所以正在减肥的朋友们，建议大家优先选择白心火龙果。

另外还要说一下，一般深色的水果都会有抗氧化的物质，所以说需要这方面营养的，可以选择红心的。红心的还有一个特点就是能量高，刚刚我们也提到了，所以吃的时候需要多注意一下。

火龙果是现在大家比较喜欢的水果，不仅是因为它的营养价值较高，更是因为它的口感很棒，养生效果也不错。挑火龙果的时候也是很关键的，首先我们要选择皮红的，越红越好。其次我们要试一下果蒂，硬一些的会比较好。最后就要看一下重量，越胖越好。总结来说，要挑选一个口感香甜的火龙果，一，一定要先看它的外观，一般要挑选色泽香艳，皮肤光滑的，而且红心果的外形一般比较圆，白心火龙果则呈椭圆形。二看一看颜色，越红越代表成熟，三就是要掂一掂，份量越重的代表果肉越丰满，果汁越多。另外，火龙果属于热带水果，而且它的保质期非常短，最好是现买现吃，这样它的口感才更加的美味。





（文中窍门来自张艳秋听友）