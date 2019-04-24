ⓒ Getty Images Bank

韩国自古以来受儒家思想影响深远，在韩国人的传统观念中，女性的主要职责是传宗接代，相夫教子，服侍公婆，所以女人结婚后大都在家里管家，肩负养育子女的责任，因此无论是在家里，还是在社会上，女性的地位一直以来都相对低下。





到了现代，随着接受高等教育的女性增多，从事社会活动的女性也跟着多了起来，女性的社会地位也渐渐提高。自2005年以来，女生的大专入学率一直比男生高。以2017年为例，女生的大专入学率为72.7%，男生的入学率为65.3%。随着女性的文化水平日益提高，如今在韩国很容易见到女生首席入学或毕业的情况。





虽然目前文在寅政府的女性长官比例自大韩民国政府成立以来首次突破30%，担任国家公务员的女性占比达50.2%，已超过了男性，然而“玻璃天窗”现象依然突出。比如，在雇佣率方面，2017年男女雇佣率分别为71.2%与50.8%，相差20.4%。在工资方面，2017年男女员工的工资差距为34.6%，在OECD34个成员国中排在首位。高级公务员中，2级以上公务员共有1501人，其中女性有97人，仅占6.5%。300名国会议员中，女性有51人，占17%。据2018年的调查，韩国100大企业的高管共有6843人，其中女性有216人，仅占3.1%。





前不久，世界银行发布了一份报告，世行根据就业能力、薪资水平、结婚、生育、创业、理财、年金等8个指标对187个国家进行评分，调查作为一名职业女性，在哪个国家工作，法定权利最能得到保障。在此次调查中，韩国获得85分，排在第57位。但是2017年世界经济论坛发布的《全球性别差距报告》中，韩国排名第118位。尤其是在企业高管、政要人数、男女工资、女性的社会参与等领域，韩国性别差距较大。在韩国，性别差距比较严重的行业是住宿业、餐饮业、农林渔业、运输业、建筑业、租赁业等。按照职业群体来分，在白领人群中，从事销售与服务工作，在蓝领人群中，从事技术与机械操作组装工作容易遭遇“玻璃天窗”现象。其实在韩国，男女刚进入公司时工资水平差不多，有的行业女员工的工资比男性还高，但韩国企业与政府机构大都按照工龄涨工资，女性大多在婚后辞职，因此工资差距会逐年加大。