“文金会”一周年的成果与意义

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专家 : 刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）

黄菲 (首尔科学综合研究生院大学教授)

韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩于2018年4月27日在板门店和平之家举行首次会晤，向8千万韩民族和全世界人民郑重声明韩半岛将不再发生战争，迎来新的和平时代。两位首脑为尽快结束冷战时期长久以来的分割与对立，果断地迎来民族和解、和平与繁荣的新时代，体现积极改善和发展南北韩关系的坚决意志，在历史之地板门店发布了《板门店宣言》。之后，两位首脑相继于同年5月26日和9月18日在板门店的北方一侧的统一阁和平壤举行第二和第三次首脑会谈，就推动双边关系发展、韩半岛无核化进程和重启陷入僵局的美北对话等共同关心的问题进行了协商。在过去的一年里，金正恩委员长除了与文在寅总统举行会晤以外，还相继与美国总统特朗普、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等韩半岛周边强邻首脑举行了会晤，备受世人关注。在《4·27板门店宣言》发表一周年之际，本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就南北韩对《板门店宣言》精神的贯彻情况进行了解与分析，并对令各国高度关注的韩半岛无核化进程何去何从的历史性抉择等问题加以探讨并予以展望。欢迎收看！