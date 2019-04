ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK将在世界巡演中首次在澳门举行单独演唱会,备受关注。28日,据YG娱乐消息, BLACKPINK的世界巡演“BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA]”落实将于6月8日,在澳门的威尼斯人金光综艺馆举行一场演唱会,这是组合首次在澳门开唱。

BLACKPINK的世界巡演自去年11月首尔站开始,今年1月至3月曾在曼谷、台北等亚洲几座城市举行巡演,再经过4月与5月的北美洲与欧洲巡演,6月启动大洋洲巡演之前,BLACKPINK将回到亚洲,时隔3个月再次与华语圈粉丝见面。

尤其在澳门演唱会时,BLACKPINK将登台献唱在亚洲巡演期间尚未公开的新专辑《KILL THIS LOVE》的所有收录曲,想必给粉丝献上更加丰富的听觉与视觉盛宴。.