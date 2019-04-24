博尔顿：美国不认为六方会谈是优先选择

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白宫国家安全顾问博尔顿日前在接受采访时表示，美国虽然并不排斥六方会谈的可能，但“这不是我们的优先选项。”

美国对六方会谈表现出消极态度，原因大致有二。一是基于对“过去失败”的认知，二是并不希望参与的“玩家”越来越多。六方会谈是指从2003年到2008年12月，由南北韩、美国、中国、俄罗斯、日本等六国共同参与的旨在解决北韩核问题的一系列谈判。

六方会谈的第一轮会议于2003年8月27日在中国北京举行。之后，通过一系列的多方会谈，六国发表了9•19共同声明，通过了2•13协议及10•13协议，似乎取得了一些成果。

9•19联合声明是在2005年第四轮会谈第二阶段会议上通过的。声明由履行韩半岛无核化的和平体制，美北、北日关系正常化等6个项目组成。2•13协议是在2007年第五轮会谈第三阶段会议中达成的，各国表示将落实共同声明起步行动。同年第六轮会谈达成的10•3协议中，提出了执行2•13协议的具体方案。根据10•3协议，北韩承诺于 2007年年底前完成核设施的关闭及去功能化，并且对其全部核计划进行申报。以此为代价获得其他5国的经济、能源援助。但最终北韩并未履行相关承诺，六方会谈也因此触礁，2008年12月最后一次代表会议后被迫中断。正是由于这一先例，美国并不看好多边对话框架。美国认为六方会谈被北韩用作一种欺骗手段。实际上，导致日内瓦协议废除和六方会谈决裂的原因之一，就是北韩一边对话，一边暗地里开发核武器的行为。美国认为通过多边对话阶段性地解决北核问题是失败的，因此选择了直接与北韩进行对话的双边对话形式。

北韩是否希望重返六方会谈，目前尚不清楚。因为北韩也可能会因为“玩家”增多而感到负担。但如果与美国的协商陷入长期战，则需要有强大的友军。在此前提下，俄罗斯提出的六方会谈可以作为对美国施压的手段。即，对北韩来说，既得到了友军，又能推动美北对话，可谓一举两得。