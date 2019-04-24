你身边的“新宠”—— 韩国“Howlpot”公司

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韩国企业的一些新想法给全球经济带来了变化。在过去的几周里，我们带领大家走进了今年的首尔生活设计展，此次展会上的许多设计品牌引起人们的广泛关注。今天，我们将带领大家走进韩国“Howlpot”公司，这是一家宠物用品制造商，我们将与公司联合首席执行官安重根（音译：안중근）先生一起，聊一聊他们公司。





一个宠物用品品牌参加首尔生活设计展表面上看起来有些怪怪的，但这个展会展示了家居装饰、室内设计和餐饮文化的最新趋势，韩国“Howlpot”公司坚持认为，设计的价值也应该反映在宠物产品中。公司由两位设计师安重根和林东律（音译：임동률）组建，他们曾在韩国顶级科技公司三星电子公司工作。





安重根先生和林东律先生都在弘益大学主修设计专业，曾经在三星电子公司设计高科技产品，三星电子是韩国最令人向往的公司之一，但是他们辞去了这份工作，并于2015年成立了韩国“Howlpot”公司，希望实现他们打造设计品牌的梦想。韩国“Howlpot”公司是“嚎叫”和“锅”两个单词的组合，这个名字意思是他们希望在他们的产品中满足宠物的各种需求和欲望，比如在锅中盛放食物等等。韩国“Howlpot”公司首次在2015年韩国最大的宠物产业博览会“K-Pet Fair”上推出了他们的产品。在短短三天内，公司就出售了价值1500万韩元的商品。韩国“Howlpot”公司的产品看起来非常棒，往往会包含宠物舒适度的实用设计。显然，这极大地吸引了消费者。





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在三星电子工作期间，安重根先生和林东律先生试图从用户的角度设计产品，以便消费者可以更方便地使用它们。他们对宠物产品采用相同的设计理念。韩国“Howlpot”公司首先观察和分析宠物的动作和习惯，并在创作设计之前获得动物专家的反馈。韩国“Howlpot”公司推出的舒适狗窝，名为“Howly”，是该公司的标志性产品，旨在满足宠物狗依偎在狭小空间的自然倾向，但当他们走出小窝时，视野突然扩大，这样一来他们会感到很开心。半开放的狗窝是圆锥形状，小狗会感到安全和舒适，也适合家中的任何环境，像一个家居装饰品一样。凭借其独特而时尚的设计，“Howly”狗窝在公司成立仅一年后的2016年获得了红点设计奖。





韩国“Howlpot”公司一直高速发展，销售额每年增长100％至150％。他们在韩国当地一家著名酒店经营着宠物护理中心。为了接触更多的韩国和海外消费者，公司向韩国便利店连锁店提供宠物玩具，同时将产品出口到12个不同的国家。去年，它与世界知名奢侈品牌集团路易威登合作，在法国首都巴黎的乐蓬马歇百货开设了一家弹出式商店，乐蓬马歇是世界上第一家百货商店。





许多消费者都会考虑特定品牌，但对于宠物主人来说，在为他们的宠物选择产品时，没有任何特定的品牌。韩国“Howlpot”公司希望在宠物爱好者中打造出一个知名品牌。当被问到宠物用品时，他们会想到我们这个品牌。韩国“Howlpot”公司为宠物设计产品，同时也为主人提供新鲜体验。通过将设计感和时尚感植入宠物用品，韩国“Howlpot”公司在宠物用品行业开辟出了一个新的天地。