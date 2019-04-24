美国制裁豁免政策到期

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包括韩国在内的八个国家从伊朗进口石油曾一度获得美国政府制裁豁免政策，但现在，美国将废止此项豁免政策，以对中东国家施加更大压力。美国最近宣布将不再给予任何进口伊朗石油国家的制裁豁免政策，去年11月的制裁豁免政策将于5月初到期。今天，我们邀请到了全球经济研究所所长金大浩（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊华盛顿对伊朗制裁的决定及其对韩国的影响。





石油制裁问题与伊朗的核武器开发有关。在美国前总统奥巴马任期内，美国和伊朗同意前者取消经济制裁，以换取后者拆除核设施。但特朗普总统在掌权后得出的结论是，伊朗未能妥善执行该协议。特朗普还抱怨说，前任总统没有建立法律框架迫使伊朗放弃核计划。他提议与伊朗重新谈判，伊朗方面拒绝了这一想法。因此，去年5月份，美国宣布退出与伊朗的核协议，并于11月宣布禁止进口伊朗原油。不过，它给一些国家提供了六个月的豁免期，但美国现在决定不再延长对伊朗石油的制裁豁免期，表明其遏制伊朗核计划的坚定决心。





美国对伊朗石油的进口禁令旨在阻止伊朗的主要收入来源。去年11月份，美国向包括韩国、中国、印度和土耳其在内的8个国家提供了180天的豁免期。但在4月22日，美国国务卿蓬佩奥表示，美国将终止对之前获得对伊朗制裁的8个国家的豁免。美国还警告说，包括韩国在内的盟国，如果在豁免期过后继续购买伊朗石油，也将面临美国的制裁。这一消息令韩国感到震惊，韩国一直努力延长豁免期。





韩国100%从国外进口原油，伊朗的石油被认为符合韩国工业需求，而伊朗通常用其石油支付韩国进口货物。鉴于此，从伊朗进口石油比从其他国家进口石油更有利。美国对此很了解，韩国相信美国在做出相关决定时会考虑这种情况。韩国贸易和外交部实际上已做出巨大的外交努力，以延长豁免期。





韩国外交部表示，将继续向美国转达其立场，争取5月份继续延长豁免期，但美国不太可能改变立场。华盛顿对伊朗制裁的决定将不可避免地对一些韩国企业造成打击。





考虑到全球石油市场和除伊朗之外的其他石油生产国供过于求，韩国寻找替代国并不难。因此，美国决定终止对伊朗石油进口的制裁豁免政策，认为这将不会对韩国产生削弱韩国经济的巨大影响，但在寻找替代国的过程中，韩国可能不得不在现货市场购买石油。这将产生巨大成本，因为通常石油主要在期货市场上交易。此外，韩国将不再享受伊朗石油出口交换货物或服务的现行机制。





到目前为止，韩国政府已减少伊朗石油的进口量。2017年，伊朗原油占韩国石油进口总量的13.2％，但去年大幅下降至5.2％。因此，制裁豁免的到期不太可能导致韩国发生重大石油危机，但特朗普政府的决定预计将对韩国的石化产业产生影响，石化产业主要从伊朗进口凝析油，这是一种超轻型原油。伊朗凝析油具有较高浓度，是制造塑料的基本材料，其价格相对便宜。对于韩国企业而言，将伊朗凝析油替换为其他企业将导致生产率和盈利能力下降。另一方面，预计韩国造船业和钢铁业将因为油价上涨而获得更大优势。油价下跌导致海上工厂订单减少，使当地造船企业陷入困境，但如果油价今年继续上涨，全球石油巨头将订购更多的海上工厂。此外，原油需求的增加将导致更多石油运输船的订单。在此过程中，钢铁行业有望通过向造船商提供更多钢材来增加收入。但有人担心，油价的大幅上涨将对全球经济产生不利影响。





美国表示，该决定旨在将伊朗的石油出口量降至零，并对伊朗施加最大压力。现在，伊朗已经到了一个十字路口，它必须决定与美国就核问题进行重新谈判。如果被逼入一个死胡同，伊朗可能做出一个极端的选择，就像一只绝望的老鼠突然攻击一只猫之后被猫追赶一样。业界观察人士担心可能伊朗关闭霍尔木兹海峡。由于海峡主要用于全球石油供应，专家表示，如果海峡被封锁，油价可能会上涨三倍。





美国的声明引起了伊朗的强烈反对。4月22日，伊朗伊斯兰革命卫队警告说，它可能会关闭通往波斯湾的霍尔木兹海峡，这是沙特阿拉伯和科威特等石油生产国的重要石油运输路线，世界三分之一的石油供应通过这条海峡运输。此前，伊朗经常威胁要在与美国紧张局势升级的情况下关闭海峡，但它从未付诸行动。然而，如果伊朗选择封锁海峡，油价预计将跃升至每桶200美元。对于韩国来说，迫切实现石油进口多样化。





当各国不能再从伊朗进口石油时，他们必须找到其他石油生产国。华盛顿希望他们从另一个重要的石油生产国美国购买石油。事实上，自去年以来，韩国从美国购买了越来越多的石油，甚至超过了伊朗。韩国与美国的贸易顺差导致了两国之间的贸易摩擦，将石油进口从中东转向美国并不是一个坏主意。韩国的石油进口确实过于集中在中东，尽管包括委内瑞拉在内的世界其他地区的一些国家对油价下跌做出了贡献。韩国需要实现石油供应商多样化并获得替代石油，不仅要在短期内应对制裁豁免问题，还要从更长远的角度降低经济风险。





今年，全球油价平均每桶交易价约为70美元。虽然石油价格在第一季度上涨主要是由于石油输出国减产，地缘政治冲突，还包括美国对伊朗的制裁，这些都可能会影响第二季度的油价。目前，很难预测未来几个月油价会有多大波动。韩国需要密切分析潜在的下行风险，并推出适当的对策。