《选举法》等法案被指定为“快速通道”案件

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所谓“快速通道”（fast track）是指迅速处理在国会中审议的案件，相关案件被指定为“快速通道”案件之后，即需在国会迅速进行审议处理。





被指定为“快速通道”案件的《选举法》修改案列出了有关连动型比例代表制的有关规定，主要内容为减少地区席位，增加比例代表席位。根据该项修改案，国会议员席位仍维持原有的300人不变，其中地区席位从253减至225个，比例代表从47增至75个。





比例代表席位是根据全国单位的政党得票率分配，连动率为50%。具体来说，是以全国政党得票率为准，分配给各政党的总席位。举例来说，若某党全国得票率为40%，在地区当选了110名议员，该党则在300个国会议席中得到40%的议席，分配120个席位。在这种情况下，该党分配在地区的席位缺少10个席位，所以将其中的50%，也就是5个席位做为比例代表，这就是所谓的“连动型比例代表制”。各政党最终的比例代表席位以各区域的得票率分配，旨在消除地区主义，因而比例代表名簿是由目前的全国单位改为各区域方式。除此之外，选举年龄从目前的19岁下调至18岁。





此外，成立高级公职者犯罪调查处两项法案也被列为“快速通道”法案。高级公职者犯罪调查处法案的主要内容为分散和牵制检察厅的权力，加强监视高级公职者的非法行为。两项法案的内容大致相同，仅在具体内容上略有差异。高级公职者犯罪调查处的调查对象包括总统、国会议员、高级法官和高级将领，行政、司法、立法部门的高级公务人员均包括在内，监管对象逾6千人。