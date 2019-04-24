文在寅参观考察三星电子营业场

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文在寅总统就任后，首次前往三星电子进行了参观考察。4月30日，他出席在三星电子华城营业场举行的“系统半导体愿景宣布仪式”。文在寅在发表演说时强调说，将把韩国发展成为“综合半导体强国”。





半导体分为记忆半导体（Memory Semiconductor）和非记忆半导体（Non-Memory Semiconductor）两种。记忆半导体是存储资料的半导体，非记忆半导体则是如同中央处理器（CPU），是解释、计算和进行处理的系统半导体。全球记忆半导体市场由三星电子和SK海力士等韩国企业领导，系统半导体市场则由英特尔、德州仪器等占据。在全球半导体市场，系统半导体约占70~80%。





记忆半导体是韩国主要出口项目之一。去年半导体市场供不应求，今年则出现逆增长。今年第一季度，半导体出口量指数比去年第四季度降低12%，出口量指数指的是以2010年为准，显示出口量变动的指数。因出口减少，三星电子和SK海力士今年第一季度半导体项目受挫，三星电子销售额为14.4700万亿韩元，营业利润为4.1200万亿韩元，销售额同比减少30%，营业利润同比减少64%。SK海力士销售额为6.7727万亿韩元，营业利润为1.3665万亿韩元，销售额和营业利润减少的情况也大致相同。





与韩国企业相比，英特尔同期销售额为161亿美元，营业利润为42亿美元，销售额同比相同，营业利润仅减少7%。2017年第二季度，三星电子半导体销售额首次超过英特尔，登上世界第一宝座，去年第三季度再次被英特尔赶超，退居第二。三星电子营业利润2017年第二季度开始至去年第三季度领先英特尔，现在再次落后。三星电子处于不利局面是由于比起记忆半导体，系统半导体较少受到市场变动的影响。





进入今年，三星电子和SK海力士纷纷表明将积极开发系统半导体。4月24日，三星电子宣布“半导体愿景2030”，在2030年以前，共将投入133万亿韩元进行系统半导体研究开发和扩充生产设施。SK海力士也宣布将成立相关研究部门，积极研发系统半导体。三星电子和SK海力士的发展战略，和政府对寻找经济突破口作出的努力相吻合。文在寅当天宣布“大韩民国半导体愿景”，为企业加大了研发系统半导体的动力。