Kim So-yeon

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生日：1980年11月2日

出生地：首尔特别市

身高：164cm

学历：东国大学戏剧电影学学士

出道：电视剧《恐龙先生》（1994）

常用中文译名：金素妍





金素妍从小十分喜爱看电视，并梦想有朝一日自己也能出现在电视中。1994年，正在演艺培训班接受培训的她，被青少年电视剧《恐龙先生》剧组选中，开始了自己的演员生涯。

1998年，金素妍参演的电视剧《顺丰妇产科》大热，金素妍也开始被大众所熟知。2000年，她主演的电视剧《夏娃的诱惑》（又名：爱上女主播）成为当年话题性剧集，她以扎实的演技，在剧中将“美丽坏女人”徐迎美一角完美塑造而大受好评，并跻身一线女星行列。在2000年~2010年期间，金素妍相继参演了《Iris》、《检察官公主》、《医生冠军》等多部经典韩剧，成为最受欢迎的电视剧女演员之一。

金素妍也是较早被中国观众所熟知并喜爱的韩国女演员。凭借《夏娃的诱惑》一剧，和剧中另一位女主角蔡琳成为当时在中国人气最高的韩国演员。之后还参与拍摄了徐克执导的武侠巨作《七剑》，饰演高丽女子绿珠。

2017年，金素妍牵手演员李尚禹走进婚姻殿堂。婚后依旧致力于自己的表演事业。





主要作品：

·电视剧：

青少年电视剧《恐龙先生》（1994，出道作品）

《顺丰妇产科》（1998）

《夏娃的诱惑（爱上女主播）》（2000）

《妈妈姐姐》（2001）

《就像美丽蝴蝶飞》（中国，2003）

《大清徽商》（中国，2004）

《IRIS》（2009）

《检察官公主》（2010）

《雅典娜：战争女神》（2010）

《IRIS2》（2013）

《陷入纯情》（2015）

《家和万事成》（2016）

《世上最美丽的我女儿》（2019）

·电影

《七剑》（中国，2005）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 童星演技奖（《恐龙先生》，1994）

SBS演技大赏 人气奖（《顺丰妇产科》，1998）

MBC演技大赏 人气奖（《夏娃的诱惑》，2000）

KBS演技大赏 人气奖（《IRIS》，2009）

第9届“Korea Drama Awards年度明星奖&大赏”（《家和万事成》，2016）



