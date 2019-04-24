《漫话国乐》 打水歌 / 巨文岛船歌 / 木筏阿里郎





5月1日是劳动节，又名国际劳动节，这一天也是全球性的节日，约80多个国家把这一天指定为法定节假日。在韩国，这一天作为法定纪念日，根据《劳动者基准法》指定为有薪休息日。也就是说，凡是有5人以上员工的公司或厂家规定放假一天，如果当天不得已工作，公司向员工发放加班费。除了公司以外，学校、政府机构、大型医院还是正常运营的。





18世纪末，美国、欧洲等国家为了刺激经济高速发展，资本家不断地增加劳动时间、加大劳动力度来残酷地剥削工人。当时，美国工人的一天工作时间为14至18个小时，问题是工资太低，资本家的压迫最终激起了工人的愤怒，为了争取生存条件，工人们开始团结起来。1877年，美国发生了历史上第一次全国罢工，当时成千上万的劳动者走向街头游行示威，要求政府缩短工作时间，实行8小时工作制，经过艰苦又漫长的流血斗争，劳动者终于获得了胜利。1889年，在恩格斯组织召开的第二国际成立大会上宣布，将每年的5月1日指定为国际劳动节。劳动节正是为了纪念140多年前美国工人为提高劳动者权益与福利而对抗武装警察所发起的伟大的工人运动。





工人运动之前的时代，劳动者的工作条件已非常艰苦。尤其在古代的农耕社会，普通老百姓主要以务农谋生，当时没有休息日，都是日出而作，日落而息。不过，古人虽然整天干活儿，但也会有休息的时间。比如天气不好的时候，或者活儿太累时，都休憩片刻，家里送来吃的时也会暂时停工吃东西等等。还有，农活儿通常一伙人一起干，这时候大家还一起哼唱，更有劲儿地干活儿，进而提高生产效率。





当然现在的生活水平相比古代可谓发生了翻天覆地的变化，吃得好，穿得好，大家生活在丰衣足食的社会里。但现代人每天一大早起床，起晚了甚至吃不上早餐，然后要乘坐人满为患的公交车或地铁，花1、2个小时上下班，而且还经常加班，披星戴月地生活、劳作，也是非常辛苦。

{音乐1：《打水歌》/ 崔章圭（音）、高阳劳动谣保存会 }





古时候，到了初春农忙季节，插秧灌水后的水田像湖水一样荡漾。如果这时候降雨量不够多，农民要从田边的水沟抽水灌入田里，这时农民用戽斗汲水。戽斗是一种取水灌田用的灌溉农具，把木头的一边挖成船型，另一边钻个小孔系绳，把长棍吊在形似金字塔的支架的顶部，把汲水的木头与吊在形似金字塔的支架顶部的长棍连接，这样两人可以一起拉绳合力汲水，这时候唱歌干活儿，不仅配合默契，还可以提高工作效率，事半功倍，可谓一举多得。据说，古时候，一伙人在田里干活儿的时候，有人虽然干活不利落，但只要善于唱歌，就会备受欢迎。





接下来请大家欣赏的是渔夫捕鱼时唱的劳动谣。从位于南海岸中心的丽水往南方航行约2个小时，会出现一座小岛叫“巨文岛”。巨文岛大约在丽水与济州岛的中间，坐落于多岛海的最南端。巨文岛以朝鲜王朝末期英国皇家海军攻占该岛而发生的巨文岛事件著称，经过这一历史事件，巨文岛成为在韩国最先引进西方文明的地方。巨文岛的劳动谣《船歌》，其艺术性与文化价值获得了认可，被全罗南道政府指定为无形文化财第1号。

{音乐2：《巨文岛船歌》/郑敬勇（音）等人}





《巨文岛船歌》按照劳动种类分成好几段，在船上拧绳时唱的“拧绳歌”、渔船出海前给龙王举行仪式时唱的“祈祷歌”、划桨时唱的“划桨歌”、拉网时唱的“拉网歌”、用锨头捞鱼时唱的“锨头歌”、满载而归时唱的“说辞歌”等等。自古以来，渔民出海捕鱼总是在风险中度过，不仅工作艰苦，如果在海上遇上大风浪，性命也危在旦夕，但是因为可以满载而归，且这时还有渔夫们激动地齐声唱歌的乐趣，使得渔民们不怕危险，继续勇敢地出海捕鱼。





接下来请大家欣赏一首独特的劳动谣，叫《木筏阿里郎》。自古以来，江原道地区高山耸立，树林茂密，因此好的木材非常丰富。古时候，把江原道的木材搬运至汉阳最便捷的就是水路。当时，首先在山上砍伐树木，把它直接滚到山下，然后以圆木编成木筏，船夫划着木筏沿着水路把木筏直接搬运到汉阳。这一系列过程虽然看起来简单，但搬运路程既遥远又危险，唯一的好处是收入相当可观，这吸引了一些人凭借划木筏活儿来赚钱，也因此，江边还出现了很多供木筏船夫休息的客栈与酒店。《木筏阿里郎》就是船夫们在搬运途中唱的劳动谣，描写了船夫们曲折坎坷的人生。

{音乐3：《木筏阿里郎》/金南基（音）、金吉子（音）等人}