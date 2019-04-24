被强征受害者向法院申请要求出售日企在韩资产

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被强征受害者律师团1日向法院提出申请, 要求出售日本“战犯企业”在韩国国内的资产。在被强征受害者提出申请后，日本驻韩大使馆向韩国外交部提出了严重抗议。





被强征受害者向法院申请出售日企资产，是因为韩国大法院裁定日企应向受害者提供损害赔偿，但日企并未采取任何措施。大法院于去年10月和11月裁定新日铁住金和三菱重工业在日帝强占韩国时期强征韩国劳工进行所谓的“奴隶劳动”，并未支付正常工资，因此裁定这些日企需对被强征受害者提供损害赔偿。





在韩国大法院裁定日企应向受害者赔偿后，日方的立场是根据1965年签署的《韩日请求权协定》，个人的赔偿请求权已被取消，不需对个人提供损害赔偿。《请求权协定》是韩日于1965年恢复邦交时签署的协定，主要内容为日本政府向韩国无偿提供3亿美元，有偿提供2亿美元。当时，韩国政府急需发展经济的资金，在协定内容有失公正的情况下签署了协定。





尽管大法院作出赔偿判决，可是日企未予赔偿，也未答应韩方提出的协商要求，于是法院接受受害者的申请，扣押日企在韩资产。此后日企也未采取任何措施，受害者再次向法院申请，要求出售日企资产，出售对象为日本制铁和Fujikoshi在韩的股份。





据共同通信社报道，日本政府通过外交渠道向韩国政府提出了严重抗议。报道说，日方正在考虑在经济和外交方面采取应对措施。在经济报复方面，将对韩国进口品征收高关税；在外交方面，考虑一时召回日本驻韩大使有关方案。共同通信社援引消息灵通人士的话报道说，在韩方出售日企资产后，日本即将采取报复措施。