美国和北韩能否重启无核化协商

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北韩的美北无核化协商班子发生了变化。





4月25日，北韩国务委员会委员长金正恩与俄罗斯总统普京举行双边首脑会谈时，没有见到一直以来主导美北无核化协商的北韩劳动党副委员长兼统一战线部部长金英哲的身影。





据悉，金正恩委员长由北韩外务相李勇浩和第一副相崔善姬负责对美协商业务，第二次美北首脑会谈破裂后陷入胶着状态的美北无核化协商迎来了新的转折点。





在本次北俄首脑会谈中，没有见到金正恩委员长的两名亲信。那就是北韩劳动党副委员长兼统一战线部部长金英哲和金正恩委员长的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正。





这两人没有随同金正恩委员长访问越南。其中，金英哲在美北无核化协商中扮演重要角色，并随同金正恩委员长参加两次美北首脑会谈和三次南北韩首脑会谈。





以目前的情况来看，北韩试图由金英哲领导的统一战线部负责南北韩对话，由李勇浩领导的外务省负责美北无核化协商。





第二次美北首脑会谈破裂后，北韩国务委员会委员长金正恩将眼光转向俄罗斯，并通过俄北首脑会谈争取俄罗斯的支持与协助。





此外，将美北无核化班子由军方强硬派改为正统外交官，这意味着北韩的无核化战略将发生相当的变化。





目前，北韩试图扰乱美北无核化协商大局，并主张美国也要更换无核化协商班子。





一直以来，美国由国务卿蓬佩奥，北韩由劳动党副委员长金英哲负责进行无核化协商，但是北韩更换金英浩，并主张美国也要更换蓬佩奥，以展开与过去不同的协商。





4月21日，金正恩委员长通过施政演说再次强调美国应撤回对北韩敌对政策，并表示北韩不渴望缓和制裁。





其实，北韩希望美国尽快缓解对北韩制裁，但是最近提出体制安全问题等改变协商战略，以获得美国政府对北韩安全保障的承诺。





北韩通过俄北首脑会谈将无核化协商战略从缓和制裁转向体制安全保障，发出了对美协商战略发生变化的信息。





事实上，第二次美北首脑会谈破裂后，北韩没有强烈抨击美国，但是最近敦促美国改变立场，并加大对美抨击力度。尽管如此，美国政府的立场没有发生丝毫变化。





第二次美北首脑会谈虽然破裂，但是美国政府依然保持其一揽子解决北韩无核化的基本立场。也就是说，美国在今后举行的美北工作会谈中确认北韩是否接纳美国在第二次美北首脑会谈中提出的要求后决定是否举行第三次美北首脑会谈。





此外，美国仍保持通过制裁与施压迫使北韩接受一揽子无核化方案的对北韩政策基调。总之，美国政府的基本立场是要在北韩实现完全无核化以前保持对北韩制裁。





当地时间4月29日，美国国务卿蓬佩奥说，今后的无核化协商将会是艰难的挑战，并且表示保持对北韩经济施压将会牵引无核化等，敦促俄罗斯与中国继续对北韩采取经济制裁措施。





最近，北韩国务委员会委员长金正恩继中国后，将其接触面扩大至俄罗斯等，试图以中国与俄罗斯为后盾，增强对美协商力度。但是以目前的情况来看，俄罗斯与中国将难以助北韩一臂之力。





在最近举行的俄北首脑会谈中，俄罗斯对缓和对北韩制裁一事持消极态度，这意味着俄罗斯将继续保持对北韩制裁基调。





其原因在于美国对俄罗斯，特别是对俄罗斯总统普京和北韩国务委员会委员长金正恩举行双边首脑会谈表现出敏感反应，且在俄北首脑会谈之前，美国国务院对北韩政策特别代表比根访问莫斯科，与俄方举行会谈，转达美国政府希望俄罗斯继续执行对北韩制裁的立场。





至于中国，目前仍与美国进行贸易协商，因此难以为北韩撑腰说话。以目前的情况来看，如果俄罗斯与中国脱离对北韩制裁队伍，将会面对美国政府与特朗普总统的报复，因此俄罗斯与中国尚不得不保持对北韩制裁基调。





对俄罗斯提起的重启六方会谈，美国也表现出断然反对的态度。俄北首脑会谈结束后，俄罗斯总统普京表示希望重启六方会谈，但是美国总统国家安全事务助理博尔顿当地时间4月28日对重启六方会谈和北韩主张的“阶段性”无核化方式表现出否定的立场，但也表示特朗普总统已经做好在适当的时机举行美北首脑会谈的准备。这意味着陷入 胶着状态的美北无核化协商进入了长期持久战。





目前的局面像似对美国更有利。因为美国和国际社会长时间对北韩实施经济制裁而使北韩经济困难、外汇枯竭，如果北韩采取走极端策略，美国有可能对北韩采取追加制裁措施。如此一来，俄罗斯与中国将难以大力支持北韩。





此外，最近公布的“穆勒”报告虽然仍存争议，但是让特朗普总统多少摆脱政治困境。因此，特朗普总统不必急欲了结北韩核问题。问题是美国国内仍对北韩拥有核物质、核弹头和远程弹道导弹表示忧虑。因此，美国和北韩都认为有必要通过第三次美北首脑会谈寻找其突破口。





最近，北韩更换美北无核化协商班子，且改变其协商战略，但是美国依然保持其对北韩制裁与施压基调。因此，美北无核化协商像似进入了互不退让的长期持久战。