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在韩国，5月被称为“家庭之月”。5月5日是儿童节，5月8日是双亲节，5月21是夫妻节。





由于韩国有很多与家庭相关的纪念日而令人感觉到家庭的可贵。那么，在社会主义国家——北韩，家庭具有何种意义呢？





北韩有两种家庭。从概念上来看，一种是我们通常所说的——由父母和儿女构成的“血源家庭”，另一种是“社会主义大家庭”。





北韩要以“指导者”为中心加强全民团结，因此比“血缘家庭”更重视“社会主义大家庭”。





“社会主义大家庭”里有父亲，有母亲，也有子女。父亲是“指导者”，也就是“首领”，母亲是“党”，也就是北韩的“劳动党”。





北韩在称呼其最高领导人的时候通常都会前置修饰词，如“父亲金正恩首领”，并将劳动党称为“母亲党”，子女是人民大众。





没有父母，哪有子女？哪有家庭？因此，北韩强调孝顺父母、事奉父母，尽忠尽孝是在“社会主义大家庭”里必须遵守的重要事项。





如上所述，北韩的家庭分为“血缘家庭”和“社会主义大家庭”。其中，“社会主义大家庭”优先于“血缘家庭”。





“社会主义大家庭”作为囊括北韩全社会的大家庭，将首领、党和人民的关系定义为父亲、母亲和子女的关系。





已故北韩国家主席金日成曾在1962年发表的新年贺词中强调，要将社会改变成和睦团结的一个大家庭。





之后，“社会主义大家庭”成为了子女，也就是“人民”要对母亲“党”和父亲“首领”尽忠尽孝的统治理念和社会规范。





但这只是北韩用于统治社会一种手段，在现实生活中，北韩和其他国家一样通过婚姻构成家庭。那么，北韩的婚姻文化如何呢？





北韩也有法定结婚年龄。女性年满17岁，男性年满18岁。但是1976年7月，北韩最高行政机关“内阁”奖励“晚婚”，也就是推迟结婚年龄。其原因在于确保劳动人力。





早婚会早生子女，这将难以动员年轻女性到社会主义劳动现场工作。因此，已故北韩国家主席金日成开始实行抑制早年生育子女的政策，将法定结婚年龄改为女性年满28岁，男性年满30岁以上。因此，上世纪80年代后，北韩年轻人的结婚年龄呈逐渐增高趋势。





目前，北韩男性大多在20岁后半或30岁前半，女性在20岁后半结婚，且从说媒婚改为恋爱婚。





过去，北韩盛行亲友或公司干部、党员等从中牵线的说媒婚，但是最近北韩的年轻男女倾向于自由恋爱，配偶观也发生了变化。





一直以来，在国家安全保卫部、社会安全部等权利机关工作的人是首选对象，但是现在是否具备经济能力成为选择结婚对象的重要条件。此外，北韩大部分举行传统婚礼。





从形式上来看，举行婚礼的时候，北韩的新娘身穿朝鲜服，也就是韩国人说的韩服。婚礼分为“女嫁”和“男娶”两个部分。





结婚当天，新郎带着“婚函”前往新娘家里迎娶并接受摆放着各种佳肴的“大桌”，然后新娘到新郎家里接受“大桌”。





新郎送给新娘衣料、化妆品等作为结婚礼物，并准备住房。新娘送给新郎衣料、手表等作为结婚礼物，并准备被褥、碗盘和“五柜六器”。





“五柜”是衣柜、书柜、橱柜、鞋柜和被褥柜，“六器”是电视机、冷冻机、录音机、缝纫机、照相机、电风扇等家用电器。将“五柜六器”作为嫁妆的新娘大都是家境较好的女性。





北韩没有婚礼专用场馆。因此，通常在家属、亲戚、朋友和同事们祝福下，在新郎的家、新娘的家或职场、文化会馆举行婚礼。





近来，北韩的城市居民和有钱人家选择在餐馆举行婚礼。据说，平壤的庆兴馆、文殊食堂、青柳馆是举办婚礼的首选之地。





过去，北韩由国家提供结婚所需物品，但是现在北韩居民都自费购买，并亲自准备餐饮。





虽然国家配给婚宴用酒，但是给的不多。因此，为办好婚宴必须另外花钱购买婚宴用酒。





婚宴时，通常以酒、米糕、玉米等招待宾客，宾客以现金、玉米、大米等作为贺礼。





此外，婚礼结束后，新郎和新娘要去参谒“最高指导者”的铜像或革命烈士陵墓，之后以两、三天的时间到临近的名胜区或休养所度蜜月。





北韩居民结婚后由国家分配住房，但是近来因住房短缺，要等很长的时间。因此，最近结婚的新婚夫妇大部分和新郎的家人一起生活。此外，北韩的年轻人也很孝敬父母。





北韩居民也具有孝敬父母之心。这反映出韩民族由来已久的传统“孝文化”。北韩没有双亲节，因为父亲只有一位父亲，那就是“伟大的指导者”。





但是北韩有母亲节，11月16日是北韩的母亲节。每到母亲节，儿女们会送礼物，并与父母亲一起吃饭。不论经济多么困难，北韩居民仍保存者浓厚的家族意识。





北韩原先没有母亲节，直到2012年才将11月16日指定为母亲节。不论如何，北韩居民可以说真诚地孝敬父母，并在父母去世后为他们举行祭礼。





北韩保障宗教信仰的自由，但是实际上北韩居民无法享受宗教信仰的自由，连祭祖也受到限制。





在已故北韩国家主席金日成时代，北韩下令简化冠婚丧祭程序，但是北韩居民继承儒学思想，认为诚心祭祖能保平安、成大业。因此，很多北韩居民以他们省吃俭用积攒的钱购买祭品，为祖先举行祭礼。





由于北韩当局以祭祀不符合社会主义生活方式为由限制北韩居民在祖先的祭日举行祭礼，但是允许在民俗节日为祖先们举行“茶礼”。因此，北韩居民通常在寒食节或中秋节等民俗节日为祖先们举行“茶礼”。





一般来说，北韩居民通常不在家里举行祭礼或茶礼，而是到祖先的坟前举行茶礼，且不读祭文，不摆纸牌位。





如今，南北韩分裂已超过70多年，但是南北韩人民的家族观都没有发生很大的变化。由此可见，南北韩人民确实是血脉相通的同一民族。