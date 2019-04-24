韩国中小学生的课外教育

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李宝英(中文翻译兼企业中文讲师）





随着整个社会知识水平的跃进，现在的孩童再也不是过去那种无忧无虑的儿童了，他们不仅要肩负着努力学习学校课业的担子，还要背负着沉重的课外教育的担子。本期节目有请职业女性妈妈李宝英，为大家介绍一下韩国少年儿童的课外教育情况。









南：您好！ 先请你自我介绍一下！

李：各位听众朋友，大家好！我是李宝英，既是一个职业女子，同时也是个小学六年级学生的妈妈。

南：能给我们大致介绍一下你现在的生活和工作情况吗？

李：我从小因为喜欢张国荣等中国的艺人，所以走上了学习中文的道路，大学中文系毕业之后考上了韩国外国语大学翻译研究所的研究生，毕业之后一边做翻译，一边在韩国的企业里教授中文。我的学生上到企业高级白领、下到普通员工，十分多样。

南：韩国儿童的教育情况如何呢？孩子们有没有很辛苦？

李：韩国的孩子们十分辛苦，小学生除了要上学之外，下了课还得上各种补习班。有学校组办的补习班，也有外面私设的补习班。虽然学校里的补习会低廉很多，但是大部分家长们还是更加信任校外私设的补习班。孩子们从课业的英语、数学，到个人兴趣爱好的音乐和体育都在补习班里学习，不少孩子们晚上回家时间还比大人回家晚。

南：正是爱玩爱动的年龄，孩子们对课外教育是否有抵触情绪？父母如何减少孩子们的抵触情绪呢？

李：当然孩子们放学之后去补习班学习会很辛苦，父母也于心不忍，但是孩子们也知道，因为大部分同龄孩子都是这样，如果自己不去就会有一种会落后于别人的不安心理，所以也就很自觉地去了。我的孩子小时候要去6个补习班学习，后来我征求了孩子的意见，然后按照他的兴趣基本上减少了一半。孩子的抵触情绪高低，主要还要看家长和孩子的沟通如何，父母要时刻关注孩子的反应。









南：韩国家长们在给孩子们安排和寻找课外教育的时候最重视的是什么？

李：学费和学习效果都很重要，但是更重要是孩子的学习效果。当然作为中小学生，妈妈们说的效果就是指升学，比如从好的幼儿园上好的小学，从小学升入好的中学，最后上名牌儿大学。

南：你认为韩国的课外教育水平如何？

李：韩国的课外教育机构非常多，而且多种多样，不同地方的水准都不太一样，当然最著名的就是首尔江南区了，那里补习班的老师们都是名牌大学毕业的精英，经验比较多，当然也会很贵。我现在每个月给孩子的课外教育费用大概是80万韩元左右，江南那边可能就是一倍甚至更多。

南：妈妈们如何给孩子们选择课外教育机构？

李：当然可以在网上找，但是一般妈妈们会比较信任周围人的口碑，所以韩国妈妈们当孩子上学之后，一定要和孩子同学们的家长们做朋友，密切交往，以方便及时交换课外教育方面的信息。

南：作为家长，你对韩国的教育包括课外教育有哪些建议和期望？

李：当然我也很希望我的孩子能够轻松愉快地生活，但是现实上韩国面临激烈的竞争，要想竞争中取胜，课外教育在韩国目前还不能没有。（图片来自嘉宾本人）