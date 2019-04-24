潘基文：治理雾霾迫切需要获得全体国民支持

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前联合国秘书长潘基文全面展开治理雾霾相关活动，引起人们的关注。潘基文是4月29日正式成立的“旨在解决雾霾问题的国家气候环境会议”委员长。国家气候环境会议向政府提议雾霾问题根本解决方案,且与因雾霾问题而苦恼的中国等东北亚地区国家积极谋求合作方案。会议由42名政党、产业界、学界、市民社会、宗教界、政府和地方自治团体代表组成，同时还包括小学校长、小工商业者代表、户外劳动者和农村代表等7名市民。会议的目的在于将市民的声音反映在政策上，并挖掘能在日常生活中感受到的对策。

国家气候环境会议计划将在5月内成立国民政策参与团。目的是为了构建将国民的意见实际反映在政策上的讨论机制。此外，会议还计划于今年上半年举行“国民大讨论会”，收集国民的意见，并经商议过程，在迎来高浓度雾霾季之前，向政府提议雾霾治理政策。为此，国家气候环境会议还将另行组织由各领域专家组成的专门委员会。

潘基文强调，政界超党派合作、国民支持、以及与中国等周边国家的合作。潘基文在就职演说中提到媒体报道内容称，在雾霾浓度较高的经合组织成员国100个城市中，包括44个韩国城市。潘基文表示，虽然统计未包括中国和印度等国家城市，但这一消息很令人感到惊愕，这是在国家层次上的危机。潘基文表示，应该制定非常严厉的微尘减排案。潘基文称，与周边国家的合作至关重要，但首先要在国内层次上作出努力。这样才能与周边国家的合作，实现互利共赢。

潘基文表示，中国国家主席习近平已深刻认识到韩国对雾霾的忧虑。潘基文于4月初，同习近平主席就两国对治理雾霾问题的合作方案进行了讨论。现在，只靠政府的努力很难应对雾霾问题。而且，还有研究结果显示，韩国30%至50%的雾霾物质来自中国。也就是说，只有韩国政府和民间、以及中国等周边国家齐心协力，才能解决雾霾问题。