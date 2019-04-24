南北边界板门店共同警备区韩方一侧对外开放

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南北边界板门店共同警备区（JSA）韩方一侧1日对外开放，南北韩领导人曾并肩散步，成为和平象征的徒步桥等首脑会谈象征性地标对普通民众开放。

南北根据JSA非武装化和南北地区自由往来等协议履行相关协议，并为此于去年10月临时停止板门店研学游申请。

本次重启最受瞩目的地点是去年4月举行首轮南北首脑会谈时，韩国总统文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩并肩散步的徒步桥。徒步桥是南北签署停战协定后，由中立国监督委员会为执行任务而修建的横跨湿地的桥梁。

当时，两位首脑徒步行走，一同查看了军事分界线第101号标记物，并坐在附近长椅上进行了长达30分钟的圆桌对话。

随后，两位首脑在已故现代集团会长郑周永曾赶牛群访北的军事分界线附近的“牛群之路”上共同种下了松树，此处现刻有“种下和平与繁荣”字样的两位首脑签名标石。

因此，徒步桥附近区域由此前的剑拔弩张，转变为代表和平的地标性、历史性地点。

韩国国防部就上述场所对外开放表示，期待这里成为亲眼见证和平、亲身感受半岛军事紧张缓解的契机。

JSA位于板门店军事分界线（MDL）南北两侧，东西长800米，南北宽600米，距离首尔西北方向62公里，距离北韩开城10公里。

板门店原先仅是一座拥有几座草屋的偏僻村庄。韩战爆发时的1951年，军队在此地搭起帐篷，开始进行停战谈判，这里立刻成为全球瞩目的焦点。经过紧张的谈判，南北在此签署了停战协定。现在的位置与当初签署停战协定的木质建筑相距约1公里左右。

休战后为对相关地区进行管理，军事停战委员会会议一直在JSA举行。1971年9月还举行了南北红十字会预备会议，此后这里还起到南北接触和往来的作用。

军事停战委员会相关人员曾经可在JSA内部自由往返于南北之间，哨所也并没有区分。但1976年发生北韩士兵用斧头杀害美军军官的事件后，北韩制作了划分军事分界线的隔离带，警备也变得十分严格，包括哨兵在内的所有人均不得越线，也禁止与对方交谈。

JSA非武装化和南北地区自由往来是9·19军事协议条款之一。因此，南北韩于去年10月25日撤除JSA内双方哨所、兵力和武器，仅在南北两侧各新设一处哨所。在进入自由往来程序的同时，暂时停止板门店研学游。但因双方协商未能圆满进行，因此本次只有韩方单独重启研学游。

韩国人可通过各机构网站申请JSA研学游，外国游客可通过旅行社进行申请。