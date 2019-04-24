日本开启“令和时代” 构建全新韩日关系引期待

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韩国总统文在寅1日致电日本第126代天皇德仁，对其即位表示祝贺，希望新任天皇与明仁天皇一样将战争的痛苦铭记于心，坚定不移走和平发展道路，继续关注和支持韩日关系的友好发展。

前一日，文在寅总统还致函已退位的明仁天皇，对他为发展韩日关系所做出的的贡献表示感谢。

考虑到年事已高和健康等问题，明仁天皇于2016年8月在视频讲话中流露退位意向。皇太子德仁即位，成日本新一任天皇。

1日，以日本首相安倍晋三为首的政府官员、国会、法院及日本各地方团体代表出席德仁天皇即位仪式。德仁天皇表示，将根据日本《宪法》完成己任，作为国家和国民和谐的象征，衷心希望国民幸福、国家发展和世界和平。

但德仁天皇并未表明守护“和平宪法”，即日本现行宪法的意志，与明仁天皇形成鲜明对比。明仁天皇曾在1989年1月9日发表即位讲话时表达了守护和平宪法的意志，他说，与各位一道守护宪法，希望促进和平与福利。

现行日本宪法规定，日本永远放弃把利用国家权力发动战争、武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段，为达此目的，日本不保持陆海空军及其他战争力量和交战权。但日本首相安倍晋三正推进修宪，以促成自卫队合法化。

日本新年号为“令和”，典故出自日本古典诗集《万叶集》中的“于时初春令月，气淑风和”，有晴朗温和之意，政府解释称包含祈愿和平的心情。

日本现行宪法虽规定天皇无权参与国政，但作为国家和国民总体的象征，依然具有较大影响力。安倍晋三作为国民代表发表讲话时就表示，天皇是国家与国民团结的象征。

因此，新天皇的即位引发周边国家期待。德仁天皇出生于和平年代，即1960年。所以，周边国家期待他能对历史展现出相对自由且灵活的一面。

他的父亲明仁天皇曾访问日本发动战争的受害国，追悼牺牲者，并以“深刻反省”表达歉意，但他并未实现对韩国的访问，并对在韩半岛上发生的战争受害者直接道歉。虽然他道歉的举动得到肯定，但也有声音指出存在局限性，这也是各国关注德仁天皇所言所行的主要原因。

目前，安倍晋三正在将修宪作为毕生夙愿推进，即安倍晋三希望借修改宪法，让日本成为一个拥有军队战斗力的“正常国家”。这不但没有对历史进行深刻反省，反而美化侵略历史，采取右倾路线，与周边国家发生全方位摩擦。此举也给韩日关系带来负面影响。

在此情况下，新天皇即位虽具有很强的象征性，但也开启了崭新时代。专家期待德仁天皇的即位和“令和时代”的到来成为与周边国家和谐共处，在东北亚传播“晴朗和温和”气息的起点。