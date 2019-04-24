美联储维持现利率不变 韩经济走向引关注

ⓒYONHAP News

美国中央银行——联邦储备委员会（Fed）1日结束为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）后决定，维持现行联邦基准利率（FFR）2.25%至2.5%不变。

韩国银行（央行）行长李柱烈对此表示，上述内容符合预期，无较大出入。

美联储表示，近几个月来，美国就业市场依然强劲，经济稳健增长，物价增长率也低于美联储设定的目标值，因此决定维持该基准利率不变。

展望未来，美联储认为美国经济很可能将持续扩张，就业市场保持强劲，通胀水平将接近美联储设定的物价涨幅标准——2%的物价目标，将继续保持通胀水平。

美联储还强调低物价，在FOMC会议后发表的声明中指出，除整体通胀、食品和能源外的其他通胀均有所下降，低于2%。美联储设定的通胀目标值为2%。

考虑到全球经济和金融形势发展以及低迷的通胀压力，在确定未来如何调整联邦基本利率目标范围以使其可能适于支持这些结果之时，委员会将保持“耐心”。

因此，业界虽对美联储降息产生期待，但主席鲍威尔则认为低通胀只是“暂时性”的，暗示现阶段不考虑降息。

韩国央行上月25日发布数据显示，今年第1季度国内生产总值（GDP）环比减少0.3%，创全球金融危机时的2008年第4季度（-3.3%）以来新低。

韩央行也将今年经济增长预期值由2.6%下调至2.5%。央行认为，政府只有做出最大努力才有可能达到该预期值。事实上，国内外主要经济机构对韩国今年经济预期值均低于央行，在2.1%至2.2%之间。

因此，要求采取紧急措施的呼声愈发高涨，政府为应对景气低迷追加编制了扩大预算案。在此情况下，韩央行也同时提出了降息的必要性。

分析指出，美联储继今年3月之后再度维持现基准利率不变，这为韩央行的利率调整提供施展空间。此前，受美联储不断加息影响，韩美利率发生逆转，且差距不断扩大。但因韩国经济状况不佳，央行即便顶着加息压力，仍无法进一步加息。

如今，让央行降息的压力有望逐渐加强。而央行行长李柱烈则反复强调不考虑降息的立场。他在1日表示：考虑到目前经济、物价展望和金融稳定情况，在当前情况下不考虑降息，维持现基准利率的立场不变。

但也有专家指出，由于业界提出了有必要降息的言论，因此不排除今年降息的可能。降息压力的源头是今年第1季度持续0%区间增幅的低物价，若加上市场有必要出台政策刺激经济的呼声，预计降息压力将有所加大。