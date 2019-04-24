彭佩奥：北韩试射发射体非洲际弹道导弹 美国仍有意同北韩进行无核化协商

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据悉，北韩4日发射的发射体中包括短程弹道导弹。对此，美国国务卿彭佩奥强调此发射体非远程导弹或洲际弹道导弹（ICBM），并称美国仍有意向同北韩进行无核化谈判。此番言论被解读为，美国希望在平息北韩挑衅的同时，保留双方通过对话在韩半岛无核化问题上取得进展的可能性。

有分析认为，北韩此次试射是在表达对北美谈判陷入僵局的不满，并对美国施压。同时安抚因河内会谈破裂而产生的内部不满。在表明强硬立场的同时，达到稳定民心的效果。与此同时，北韩在与俄罗斯举行首脑会晤后发起挑衅，也引发了各方关注。

韩美两国对北韩试射均表现出低调谨慎的应对态度。彭佩奥说，我们基本确信这并非中远程导弹或者洲际弹道导弹（ICBM），并称发射体没有给美国、韩国和日本造成威胁。即，美国对北韩此举的定义是，虽然发射了短程导弹，但并未越线。若美国将北韩试射的发射体定义为“弹道导弹”，北韩此举就将违反联合国安理会决议。彭佩奥的发言也表明，美国并不认为北韩此举违背了暂停发射导弹和核试验的承诺。北韩暂停导弹发射和核试验一直被视为特朗普迄今为止所取得的最大成就。据悉，特朗普总统最初接到北韩试射的报告后曾勃然大怒，但之后却在推特发文称“我与金正恩立场一致”，以切断各方对特朗普政府对北政策的批判，遏制北韩采取进一步行动。彭佩奥说，希望北韩此次行动不会带来负面影响。并表示美国愿意重返对话桌。与此同时，再一次强调要实现全面、可验证的无核化，并称不会改变制裁立场。

对于北韩这次试射发射体，韩国采取了同美国步调一致的谨慎态度。没有使用“导弹”一词来定义发射体，召开各部官员会议而不是国家安全保障会议来讨论应对措施。韩美两国都表现出不希望紧张局势升级的意愿。

尽管如此，北韩通过试射发出实现自己意愿的警告信号，而美国以坚持全面、可验证的无核化立场应对。由此可见，双方的气势较量还将继续。



