金东汉携第三张专辑《D-HOURS AM 7:03》回归

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金东汉1日发行第三张EP《D-HOURS AM 7:03》回归歌坛，该专辑也是金东汉“时间三部曲”中的最后一张作品，专辑的主题时间设定为凌晨2点至早7点03分。

主打歌《FOCUN》讲述的是被心爱的女生所倾倒的恋爱心理，金东汉用其性感十足的声线将歌曲内容完美演绎。让人过耳不忘的旋律以及强有力的舞蹈，也让金东汉展现出前所未有的活力与能量。在新专辑发行的同一天举行的showcase中，金东汉介绍称：“在我看来，新专辑的主打歌《FOCUS》有5分的力量，2分性感和3分清爽。”十分形象地概括了主题曲的风格。

为配合专辑的主题，歌曲MV以及专辑封面也都是以凌晨为时间背景拍摄的。金东汉将凌晨的寂静和清晨的活力，用独属于自己的方式进行了完美诠释。

新专辑中，除了主打歌《FOCUS》之外，还收录了《BEBE》、《Make Me So Crazy》、《每天每天》、《IDEA》等4首新歌。

随着“时间三部曲”的全部发行，金东汉也证明了自己已经成为一名成熟的solo歌手。而新专辑的宣传活动也已全面展开。