防弹少年团Billboard“Hot100”排名第8位 创造韩流组合最高排名

防弹少年团连续两周位列Billboard主要专辑榜“Billboard 200”前3甲。

当地时间4月30日公布的最新榜单显示,防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL : PERSONA》上周夺冠后,本周排名虽小幅下滑,但依然位列前3甲,排名第3位。此外,新专辑主打歌《为渺小而作的诗(Boy With Luv)》上周成功进入美国Billboard“Hot100”榜单,排名第8位,本周也继续在榜单停留,排名第40位。因此,防弹少年团实现了在上述两个Billboard主要榜单持续停留两周的纪录。

同时,新专辑还在“最佳专辑销量榜”、“独立专辑榜”、“世界专辑榜”拿下冠军,并在“Billboard加拿大专辑榜”排名第3位、“时尚尖端榜”排名第5位、“数字专辑榜”排名第11位;主打歌《为渺小而作的诗(Boy With Luv)》则在“Billboard加拿大Hot100”中位居14位、“在线播放歌曲榜”排名27位、“流行歌曲榜”排名27位、“数字歌曲销量榜”排名37位等,成为名副其实的榜单名将、纪录制造机。

另外,本周防弹少年团在一直稳居第1的“社交50”榜单中再次蝉联冠军,这已经是防弹少年团连续94周、共第124次成为该榜单冠军。