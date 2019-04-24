回归早知道：南优铉、Weki Meki、WINNER

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INFINITE主场南优铉将于5月7日发行全新个人专辑《A New Journey》。1日零点，其官方社交网络账号上传了全新的预告图片。照片中的南优铉表情认真地注视着某处，朦胧的橘红色光线，营造出十分梦幻的氛围。南优铉前一张专辑以抒情歌为主，而新专辑中，他也将进行全新的音乐尝试，为歌迷带来前所未有的视听感受。

Weki Meki确定将于5月14日发行第二张单曲专辑《LOCK END LOL》回归。4月30日，Weki Meki通过官方社交网络账号等平台公开了宣传海报。海报以粉丝和蓝色为背景，在“U READY？”大字下，记录了5月14日新歌发行前的预热日程，包括预告片发表、预售等内容。另外通过海报中“Weki Meki School”的字样，让歌迷猜想此次新歌有可能会是青春校园风。

YG方面1日公开了WINNER即将回归的预告片，宣布其即将发片回归。预告片中在黑色背景上仅有一个代表WINNER的巨大字母的“W”，具体回归日期等并未体现。由此，WINNER也成为YG旗下艺人BLACKPINK之后，2019年第二个出击的歌手。WINNER去年12月发行了单曲《MILLIONS》并进行了短暂的音乐活动，若5月内WINNER发片，则是团队时隔5个月再次与歌迷相聚。