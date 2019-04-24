世界公认的十大长寿习惯

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一：每天都要吃绿色蔬菜。这一点说起来容易，但做起来很难！吃水果蔬菜不仅能补充维生素、矿物质和其他身体必需的营养素，预防肠癌等，还能改善心理状态，预防疾病。

二：每天坚持睡午觉。与不午睡的人相比，午睡的人死于心脏病的可能性会降低40%。人体除夜晚外，白天也需要睡眠。日间午睡一刻钟左右为宜，最好别超过半小时。

三：一周至少走7小时。60岁以上的人一周3天，每次步行45分钟以上，可预防老年痴呆。一周步行7小时以上，可降低20%乳腺癌罹患率。出门走路时，记得穿一双轻便运动鞋，每天早晚出门走几圈，双腿稳步前行，双臂摆动起来，对心血管乃至全身健康都有好处。

四：每周保证一条鱼。吃鱼有什么好处？鱼肉中含大量的Omega-3脂肪酸，有助于改善大脑健康，提高记忆力。对65岁以上老年人来说，吃鱼还可降低发生老年痴呆的危险性。注意，是非油炸鱼，清蒸最好。

五：少吃红肉。红肉吃得越多，8种疾病的死亡风险就越大，包括：癌症、心脏病、呼吸道疾病、中风、糖尿病、阿尔茨海默病、肾病、肝病。一天肉量应控制在80-150克，这是肉类烹调前的重量，而且应多切丝、片，多炖和蒸。

六：做游戏挑战记忆力。脑子越用越聪明！经常做些挑战记忆力的游戏和活动可延缓大脑衰老，比如字谜游戏、偶尔打打麻将、学一门外语、跳一种新的舞蹈，甚至嚼口香糖的动作都可以让脑部得到更多的血液和营养供应，有助于提升记忆力，延缓大脑衰老。

七：多做家务。做家务的好处，你可能想不到！多做家务可降低死亡风险！而且家务事做得好，说明大脑的规划统筹能力好，把东西收拾还原，也能减缓记忆力衰退，对放松和锻炼大脑都有好处。

八：把坚果当零食。与不经常吃（或根本不吃）坚果的人相比，每周食用几次坚果的人死亡风险会降低。这是因为坚果富含抗氧化剂、纤维和不饱和脂肪酸，它们有助于降低患上心脏病的风险。

九：多跟别人聊天。聊天说简单，也不简单。看似闲聊，其实对体力和脑力都是种锻炼。聊天是一个动脑过程，老年人与人交流过程也是锻炼反应和语言能力的脑部训练。而且，一种美好的心情，比十服良药更能除去生理上的疲惫和痛楚。聊天还能消除忧愁，解除烦闷，这对健康十分重要。

十：晒晒太阳。晒太阳，伸懒腰，呼吸下新鲜空气，想想都美。建议大家在上午10时前、下午3时后，每天晒30~60分钟。





（文中窍门来自宋希瑄听友）