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SM娱乐是韩国最具代表性的艺人企划与经纪公司，引领全球范围内韩流与K-POP潮流，无论是规模还是实力、知名度、影响力都是国内首屈一指的，由70年代当红歌手出身的李秀满于1989年创办，迄今打造了H.O.T、S.E.S、宝儿、东方神起、Super Junior、少女时代、EXO、Red Velvet等全球知名的爱豆，为K-POP的发展作出了巨大贡献。





SM娱乐作为韩国娱乐产业的先驱，具有一套完整、成熟的造星机制。据说，李秀满曾借鉴美国、日本等国偶像组合的成功企划范例，首次引进了自选拔至培训、制作、管理等一条龙模式的造星机制。一般来讲，SM娱乐首先通过星探、试镜、在线试镜（电话、电邮、互联网）、全球选秀活动等途径选拔具有潜力与才华的新人。如，今年SM娱乐预计在中国上海等好几座城市举办“SM娱乐练习生招募活动”，且“SM北京月选”每月第三个周六在北京展开。这些活动的申请人年龄限制在10-22岁，但不限国籍与性别，在歌唱、舞蹈、模特、表演、作词/作曲等领域选拔具备新一代喜欢的外貌与歌舞实力兼具的人才。如果被选中，将作为练习生在专业团队的指导下接受训练，这时候，不仅在歌舞方面进行严格的训练，还在语言表达、表情、外语、心态等方面进行培训。据分析，打造一名歌手约花3-5亿韩元的资金，练习生正式出道前需要接受1年-5年以上的培训，虽然训练过程十分严格又艰苦，可公司不惜花巨资对练习生进行全方位的培训，还有资深歌舞教练、作词作曲家以及造型师等最厉害的包装团队予以指导，公司还负责制作专辑、宣传造势，因此SM娱乐对于要出道的新人来讲可以说是最佳选择了。