让文档编辑更便捷—— 韩国“Infraware”公司

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韩国企业的一些新点子给全球经济带来了新的变化。今天，我们将为大家介绍一家韩国领先的办公软件提供商——韩国“Infraware”公司。让我们与公司服务业务负责人孙承宇（音译：손승우 ）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“Infraware”公司是第一代韩国软件开发商，他有一个雄心勃勃的梦想，即像微软那样成为一家全球知名企业。作为其第一个商业模式，韩国“Infraware”公司开发了一种解决方案，用户可以完全按照屏幕上显示的方式打印网页。2001年，韩国“Infraware”公司通过开发移动浏览器获得了业界的认可，通过这款移动浏览器用户能够实现手机浏览互联网网页。2003年和2004年，韩国“Infraware”公司向LG电信和SK电信等韩国本地移动运营商提供用于智能手机的移动浏览器，占韩国移动端浏览器市场的70％。作为领先的软件开发商，韩国“Infraware”公司试图根据智能手机的发展开发创新产品。这种尝试非常成功，全世界数以千万的用户使用他们开发的软件。





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韩国“Infraware”公司已成功升级为全球软件提供商，其标志性产品“Polaris Office”连续两年被选为苹果App Store的“年度应用程序”，具有很高的全球知名度。那么，为什么这个移动办公解决方案应用如此广泛呢？





基于其在软件开发方面的丰富经验和专业知识，韩国“Infraware”公司能够开发出一款办公应用程序，可以在移动环境中轻松方便地打开和编辑不同格式的文档。随着信息和技术的发展，人们经常需要使用智能手机和平板电脑等移动设备在办公室外编写和编辑文档。用户还需要处理不同的办公格式，如Microsoft Office、HWP和Adobe PDF文件。如果查看不同格式的文档，人们往往需要特定的文件查看器，但是使用“Polaris Office”这款软件，用户可以打开和编辑多种文件格式，无需运行任何查看软件，而且最好的是，这一切都是免费的。韩国“Infraware”公司使用相同的引擎为移动端和PC端开发软件，不像其他公司通常首先为PC端开发办公套件然后单独创建移动端版本。因此，韩国“Infraware”公司的跨平台移动办公解决方案与各种文档具有出色的兼容性。现如今，全球公司都正在密切关注创新软件的开发者。





“Polaris Office”在全球移动办公应用市场中占有最大份额。事实上，韩国“Infraware”公司超过75％收入来自2018年的海外销售，公司成为第一家获得1000万美元出口塔奖的韩国办公软件开发商。但是，韩国“Infraware”公司对这样成绩并未沾沾自喜。它将进入更广阔的市场，为更多人提供免费便捷的办公软件，将可以兼容多个平台和设备。首先，它将参加本周在东京举行的“日本IT周春季展”。





在过去二十年中，韩国“Infraware”公司作为办公软件开发商一直走在创新的道路上。凭借其对高科技的敏锐性，韩国“Infraware”公司将飞速发展，不断扩大全球影响力。