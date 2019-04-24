日本开启“令和”新时代

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日本新天皇德仁于5月1日继承了他的父亲明仁天皇的皇位，开启了一个名为“令和”的日本新朝代。这是自19世纪“明治时代”以来，日本一直采用特定时代名称来记录某段历史的传统。5月1日，日本正式开启令和新时代，意为“美丽而和谐”，德仁成为日本的第126位皇帝。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊日本开启新帝国时代对韩日关系的潜在影响。





日本本地企业正在争先恐后地利用新时代的名称。例如，包括“Nihon Horei”公司在内的文具制造商正在忙着生产新的橡皮图章，将旧时代的名称“平成”更正成新名称“平和”。在时代更迭的情况下，日历制造商正在享受着难得的繁荣。新皇即位，当地旅游业也受益于十天的假期。日本各个行业都对旧时代向新时代的更迭抱有很高的期望。





随着明仁成为202年来第一位退位的日本天皇，人们对新时代的期望越来越高。为期十天的假期从4月27日开始，日本全国各地的大多数百货商场和购物中心都举行了特别活动，庆祝4月30日明仁天皇退位和5月1日德仁新皇登基。与此同时，制造商已经推出了具有新时代名称的产品。各种纪念活动将持续到11月份，10月份还将举行新天皇及皇后开放式汽车游行、宴会和晚宴。日本首相安倍晋三决心在新时代以正确的方式引导国家向前发展。





日本的平成时代充满了艰辛，经历了有史以来最严重的自然灾害，经济泡沫破裂以及日本“失去的二十年”经济的长期衰退。从动荡时代开始，日本现已进入了一个新的时代，安倍承诺将日本再次打造成为一个强大的国家。首相安倍晋三告诉记者，他希望日本能够自豪地绽放，像梅花一样，梅花在严寒的冬天后开得很漂亮。从他的讲话中可以看出，韩国国内政界迫切希望迎来一个充满期待的新时代。





日本通过各种政治和外交活动来纪念新皇登基，包括邀请外国客人参加10月份的特别活动。此外，20国集团峰会定于6月在大阪举行。安倍计划将这些事件作为推动国家再次起飞的机会。事实上，平成时代初期日本是世界第二大经济体。1989年，基准日经指数飙升29％。不幸的是，由于当地货币日元升值，主要依赖出口的本地制造商失去了竞争力。此外，日本全国房地产泡沫破灭导致了“失去的20年”日本经济的衰落，也被称为“平成经济衰退”。安倍在挽救经济困难时期，承诺在新时代要打造一个强大的日本。首先，他正试图解决韩日就日本海鲜进口禁令导致的贸易争端，并希望扭转局面。





安倍首相声称，即使在世界贸易组织架构下，最近有关韩国禁止进口日本海鲜的裁决也存在争议。安倍表示他将在6月份大阪G20峰会上提出改革WTO的必要性。总的来说，安倍的政治倾向与韩国发生冲突，韩国政府和媒体也对此表示质疑。但另一方面，安倍能够获得日本公众的更大支持。在此背景下，韩日关系可能会进一步恶化。





上个月，WTO在其最终裁决中表示，韩国对日本海鲜的进口禁令并不构成不公平的贸易限制，从而最终结束了韩国与日本长达四年的贸易争端。这是针对2011年受福岛核灾难影响地区的日本渔业进口实施的禁令。日本应尊重世贸组织的最终裁决，但东京政府并未承认这一结果。安倍计划在6月份的G20峰会上讨论WTO改革，认为世贸组织解决争端的方式存在问题。韩国和日本之间持续的冲突引起了人们对日本可能给韩国经济带来负面影响的担忧。





向日本出口消费品的韩国中小企业可能会受到负面影响。韩国最大的烧酒品牌“真露”今年早些时候在日本的酒销量急剧下降。烧酒是蒸馏的韩国酒。据日本周刊报道，东京政府正在考虑对韩国进口商品征收更高的关税，特别是烧酒和海苔，以报复韩国曾要求日本公司赔偿日本战时强迫韩国劳工受害者的裁决。许多韩国公司从日本进口各种零部件和设备，与韩国海苔出口商一样，这些进口商可能会面临贸易条件的不断你恶化。韩日关系恶化可能会对韩国经济造成负面影响。





韩国和日本之间的矛盾导致了外交和安全方面的冲突，现在正在向经济领域蔓延。去年，日本是韩国第三大贸易伙伴，仅次于中国和美国，有390家日本公司在韩国开展业务，创造了8.2万个就业岗位。两国关系紧张是韩国企业严重依赖日本进口零部件、材料和设备的重大风险因素。毋庸置疑，改善韩日双边关系迫在眉睫。





韩日两国都不能永远保持如此疏远的关系，两国需要以互补的方式维持经济关系。将日本的资本和技术与韩国制造业和营销方面的竞争力相结合将产生巨大的协同效应。两国的伙伴关系将使双方能够加强其在国际舞台上的地位。考虑到这些积极方面，两国应该努力将经济与政治分开，防止政治冲突升级为经济矛盾。





自1965年韩日邦交正常化以来，韩国和日本克服了各种困难，不断发展双边关系。现在，韩国政府希望日本的新时代有助于恢复双边关系。如果韩国致力于修复与日本的关系，日本秉承令和“美好的和谐”的理念，韩日作为邻国将有希望结束外交摩擦，增进友谊，建立面向未来的双边关系。