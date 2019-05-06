防弹少年团“全球运动场巡演”首站LA玫瑰碗人山人海盛况空前

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美国时间4日晚7时30分，防弹少年团在洛杉矶的玫瑰碗体育场举行了新一轮全球巡演“全球运动场巡演”的首站演唱会。

据悉，当天从演唱会开始4小时前起，除了体育场入口前已排起了长队，当地导航指南地图上显示体育场周围半径5公里以内挤满了车辆。为了安全起见，数十辆警车在体育场周围巡逻。玫瑰碗是一座可容纳9万人的大型运动场，但是为了演唱会的舞台设备与观众的安全，主办方仅出售了6万张门票。

当晚，防弹少年团以欢快节奏嗨到爆的新曲《Dionysus》作为开场曲，与数十名伴舞一起献上精彩的舞台，赢得Army的热烈欢呼。防弹少年团在舞台中央献唱《Not Today》后，向Army致以谢意说：“谢谢！”，队长RM表示：“我们终于来到玫瑰碗了，感谢大家喜欢新专辑。今天咱们一起尽情享受演唱会吧！”随后V向Army高喊道：“我们爱你！”。

另外，防弹少年团以洛杉矶玫瑰碗为起点，将在芝加哥、新泽西、伦敦、巴黎等全球8座城市的大型运动场举行巡演，成为首个举行全球运动场巡演的韩国歌手。