Choi Woo-Shik

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生日：1990年3月26日

出生地：首尔特别市

身高：181cm

学历：中央大学亚洲文学系

出道：电视剧《伙伴》（2011）

其他中文译名：崔佑植





崔宇植曾在加拿大留学10年之久，回国后，其精湛的演技得到朴振英的赏识，成为JYP娱乐旗下演员。

崔宇植正式出演的首个角色为电视剧《伙伴》中李尚允饰演的“贵东”的少年时期。2015年，崔宇植在《浩九的爱情》中首次担任男主角。

除电视剧外，崔宇植也参演了多部电影。2014年其在独立电影《巨人》中的演技受到了专业影评人及电影业界人士的一致好评，并摘得釜山电影节年度演员奖等多个重量级奖项。2016年上映的人气电影《釜山行》中高中棒球队队员荣国一角更是大大提高了崔宇植的知名度。2019年，崔宇植参演著名导演奉俊昊执导、影帝宋康昊主演的电影《寄生虫》，演技进一步获得肯定。





主要作品：

·电视剧：

《伙伴》（2011，出道作品）

《树大根深》（2011）

《屋塔房王世子》（2012）

《命运一样爱着你》（2014）

《浩九的爱情》（2015）

《三流之路》（2017）

·电影

《隐秘而伟大》（2013）

《顶级较量》（2014）

《巨人》（2014）

《釜山行》（2016）

《玉子》（2017）

《宫合》（2018）

《物怪》（2018）

《魔女》（2018）

《寄生虫》（2019）





主要获奖经历：

第19届釜山国际电影节 年度演员奖（《巨人》）

第35届韩国电影评论家协会奖 最佳男新人奖（《巨人》）

第36届青龙电影节 最佳男新人奖（《巨人》）