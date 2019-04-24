Choi Woo-Shik

防弹少年团创美公告牌韩国组合新纪录
2019-04-24
#明星档案 l 2019-05-07
生日：1990年3月26日
出生地：首尔特别市
身高：181cm
学历：中央大学亚洲文学系
出道：电视剧《伙伴》（2011）
其他中文译名：崔佑植
崔宇植曾在加拿大留学10年之久，回国后，其精湛的演技得到朴振英的赏识，成为JYP娱乐旗下演员。
崔宇植正式出演的首个角色为电视剧《伙伴》中李尚允饰演的“贵东”的少年时期。2015年，崔宇植在《浩九的爱情》中首次担任男主角。
除电视剧外，崔宇植也参演了多部电影。2014年其在独立电影《巨人》中的演技受到了专业影评人及电影业界人士的一致好评，并摘得釜山电影节年度演员奖等多个重量级奖项。2016年上映的人气电影《釜山行》中高中棒球队队员荣国一角更是大大提高了崔宇植的知名度。2019年，崔宇植参演著名导演奉俊昊执导、影帝宋康昊主演的电影《寄生虫》，演技进一步获得肯定。
主要作品：
·电视剧：
《伙伴》（2011，出道作品）
《树大根深》（2011）
《屋塔房王世子》（2012）
《命运一样爱着你》（2014）
《浩九的爱情》（2015）
《三流之路》（2017）
·电影
《隐秘而伟大》（2013）
《顶级较量》（2014）
《巨人》（2014）
《釜山行》（2016）
《玉子》（2017）
《宫合》（2018）
《物怪》（2018）
《魔女》（2018）
《寄生虫》（2019）
主要获奖经历：
第19届釜山国际电影节 年度演员奖（《巨人》）
第35届韩国电影评论家协会奖 最佳男新人奖（《巨人》）
第36届青龙电影节 最佳男新人奖（《巨人》）
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-11