“第二届一带一路国际合作高峰论坛”的内容与意义

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 徐明济（时事评论家）

肖树峰 (韩国外国语大学经营学院教授)





主题为“共建‘一带一路’、开创美好未来”的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛4月25日至27日在北京雁栖湖畔国际会议中心召开。据统计，38位国家元首和政府首脑、150多个国家和90多个国际组织的近5000位代表与会。中国通过本次论坛，向各国介绍“一带一路”的推进战略和具体课题，并商讨与各国的合作方案。韩国经济副总理洪楠基出席论坛，与中方高层人士进行双边会晤的同时，介绍韩国政府推行的“新北方和新南方政策”，寻求与“一带一路”接轨进行合作的有关方案。有外界认为，一些国家对参与一带一路项目可能会给本国造成巨大财务困境，与会各方在本次论坛会议上就在遵守全球债务目标原则下进行项目融资发面当成一定的共识，并商讨了推动绿色增长等各主要课题。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的内容进行剖析与探讨，并对今后中国与世界各国推行“一带一路”的发展前景予以展望。欢迎收看！