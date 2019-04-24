自由韩国党继续开展斗争

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4月临时国会会议在未能举行一次全体会议的情况下宣告结束。围绕将《选举法》修正案等法案纳入“快速通道”（Fast Track）问题，朝野观点大相径庭，在野党自由韩国党展开了斗争，国会工作一再滞后。此前1至2月，国会处于“开门停工”状态，3月也仅处理了部分非重要法案，今后国会能否恢复正常运作，仍难预计。





“快速通道”指的是迅速和优先处理案件的措施，此次有《选举法》修正案、成立高级公职者犯罪调查处法案以及检警调查权调整案三项法案被纳入“快速通道”。被纳入“快速通道”的案件如果在规定的时间内未能完成审议，则自动提呈全体会议处理，将法案列为“快速通道”案件旨在遏止法案无限期在国会被推迟，迅速予以处理。但目前国会的情况是非但未因“快速通道”迅速处理法案，反而因朝野间各持己见，导致完全处于瘫痪局面。





《选举法》修正案的主要内容是实行连动型比例代表制，分配国会席位的方式复杂对小政党有利，对自由韩国党不利，因此自由韩国党坚决反对。至于成立高级公职者犯罪调查处，自由韩国党认为这是成立另一个保护政权的高高在上的权力机构，因而持反对意见。而在检警调查权调整案问题上，执政党内也有人反对。后来，朝野四党决定稍作让步，完成上述法案的“快速通道”处理工作，自由韩国党则坚决反对，且为阻止国会举行会议，从上月25日起占据国会，展开了示威。上月29日和30日深夜，执政党突破自由韩国党的封锁，成功将相关法案列为“快速通道”案件。随后，自由韩国党离开国会，开始进行国会场外斗争。





执政党敦促自由韩国党尽快返回国会，称《选举法》修正案等虽被指定为“快速通道”案件，仍可从现在开始进行协商。自由韩国党则主张执政党必须道歉和取消“快速通道”，然后才能解决问题。目前，国会几乎没有迹象显示问题能顺利获得解决，即使5月再次召开国会会议，是否能顺利审议相关法案也是问题。