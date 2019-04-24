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昌男脱掉了校服上衣，

校服里面没有衬衫也没有汗衫，他赤裸着身体，

老师大吃一惊，学生们则笑成了一团。





“韩昌男！你为什么不穿衬衫？”





“因为我没有。”





这时候，老师严厉的眼睛里泪光闪烁，

学生们也突然安静了下来。





贫穷！苦难！

他们这才知道。啊！原来昌男他家过得这么不好...。





창남이는 양복 저고리를 벗었다.

그는 샤쓰도 적삼도 안 입은 벌거숭이 맨몸이었다.

선생님은 깜짝 놀라고 아이들은 깔깔 웃었다.





“한창남! 왜 샤쓰를 안 입었니?”





“없어서 못 입었습니다.”





그 때 선생님의 무섭던 눈에 눈물이 돌았다.

그리고 학생들의 웃음도 갑자기 없어졌다.





가난! 고생!

아아, 창남이 집은 그렇게 몹시 구차하였던가.... 모두 생각하였다.









#采访：儿童文学评论家金有振

《儿童》杂志可以说是韩国儿童文学诞生的一个重要基础。当时并没有儿童图书和儿童文学，自从出版了《儿童》杂志以后，通过杂志发表了许多儿童文学作品，得以持续创作儿童文学。方定焕是一位在各方面拥有卓越才能的人，他在全国各地巡回演出，表演有关儿童的戏剧。我们可以说，如果没有方定焕，韩国儿童文学就不会开始，就是到了今天，韩国儿童文学也不会有很大发展。方定焕的《万年衬衫》可以说是最早的儿童文学作品。









“啊...老师...”





昌男发抖，说话声音有点像哭，

他的表情沉痛，

眼泪一滴滴掉落在草鞋上。





“我的...我的母亲在我8岁那年，

眼睛就看不见了。”





体育老师听他说了以后流下了眼泪，

那些吵闹的学生们顿时鸦雀无声，

有些学生甚至在后面默默地哭泣。





“아아, 선생님...”





창남이의 소리는 우는 소리같이 떨렸다.

그리고 그의 수그린 얼굴에서

눈물 방울이 뚝뚝 그의 짚신 코에 떨어졌다.





“저희, 저희 어머니는 제가 여덟 살 되던 해에

눈이 멀으셔서 보지를 못하고 사신답니다.”





체육 선생님의 얼굴에도 굵다란 눈물이 흘렸다.

와글와글 하던 그 많은 학생들도 자는 것같이 고요하고,

훌적훌적, 훌적거리며 우리 소리만 여기서 저기서 조용히 들렸다.









小波方定焕 (1899年11月9日，首尔~ 1931年7月23日)

1922年制定儿童节

1923年成立儿童文学运动团体《色动会》

1923年发行韩国最初的儿童杂志《儿童》