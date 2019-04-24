韩美首脑通话 讨论尽快重启无核化谈判方案

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在北韩发射短程发射体后，韩美首脑进行了通话，并就尽快重启无核化谈判进行了讨论，此举同时向北韩发出希望其不要脱离对话轨道的信息。特朗普还在通话中表示，支持为北韩提供人道主义粮食援助，引起了广泛关注。





文在寅和特朗普在通话中并未谈到北韩发射的是导弹还是其他发射体，两位首脑尽量避免提及相关问题。如果指出北韩发射的是导弹，则北韩违反禁止其发射弹道导弹的联合国安理会决议，韩半岛紧张气氛将因此而加剧。在北韩发射发射体后，韩美两国均对此持谨慎立场，韩国国防部曾表示，北韩并非发射导弹，而是进行了“火力打击训练”，美国方面也未提出北韩发射导弹，两国立场慎重是不愿打破得来不易的对话局面。两位首脑在通话中并未特别谈到发射体的性质，仅表示在北韩进行发射后，韩美保持了密切合作，采取适当和有效的应对措施，双方还就尽快重启无核化谈判交换了意见。显然，韩美共同认为，北韩发射发射体并非影响美北对话的重大挑衅行为，虽然北韩进行了“低强度挑衅”，但韩美将继续为重启对话作出努力。





在韩美上月举行的会谈中，特朗普曾对南北韩对话表示支持，此次美方再次重申支持南北韩对话的立场，这为南北韩重启首脑会谈带来了动力。还有一点颇为引人注目的是特朗普支持为北韩提供人道主义粮食援助。目前，北韩面临严重粮食困难，世界粮食计划署和粮农组织等机构表示，由于遭受天灾，且缺乏耕地和农业生产效率低下，去年北韩粮食收成跌至10余年来的最低谷，特朗普此时表明支持为北韩提供人道主义粮食援助，将对双方重启对话起到积极作用。