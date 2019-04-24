美国：将不会介入韩国向北韩提供人道主义粮食援助

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韩国与美国似乎在对北韩使用“软硬兼施”策略。美国一再重申将对北韩进行制裁和施压立场，韩国则表示将向北韩提供人道主义粮食援助，在韩国表态提供援助后，美国表示“将不会介入”，显示出美国仍将加强对北韩施压，但希望借“人道主义粮食援助”寻找对话突破口。





此前，韩美首脑7日通话，就北韩粮食问题交换了意见。青瓦台表示，特朗普对韩国向北韩提供人道主义粮食援助表示支持，认为是恰合时宜的积极措施。但白宫态度模糊，发言人桑德斯仅表示不会介入韩国向北韩提供人道主义援助，同时强调将持续对北韩施压，美国的主要目标是无核化。这意味着粮食援助并非美方关心问题，由韩国政府主导。





北韩最关心的问题是解除制裁，美国则坚持对北韩施压。粮食援助虽属人道主义措施，但也存在缓和制裁的效果，因此，美国对韩国向北韩提供援助持“旁观者”立场，向北韩展现出了柔和态度。





对于韩国来说，向北韩提供粮食援助是利好因素。在河内谈判结束后，文在寅积极为重启对话进行协调，在这种情况下，粮食援助可以成为解决问题的开端。世界粮食计划署等机构发布报告称，北韩正面临10年来最恶劣的粮食状况，若此时向北韩提供援助将非常合其时宜。如果韩国政府向北韩直接提供援助，还可借此机会开拓对话渠道。