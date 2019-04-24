导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：孟晓玲（天津市宝坻区文化馆馆长）





随着韩中文化交流的扩散，艺术领域的交流日新月异。地方戏剧也开始进军韩国了。喜闻中国专业评剧团-天津宝坻双馨评剧团来韩演出，借此本台有请访韩演出团团长孟晓玲给我们介绍一下有关情况。









南：孟团长，您好！

孟：大家好，我叫孟晓玲，来自中国的天津，是天津市宝坻区文化馆馆长。本次韩国之行的主要目的就是率领天津宝坻双馨评剧团，来韩国演出中国的传统评剧《花为媒》，跟韩国观众进行交流，同时给在异国他乡求学的留学生们带来故乡的艺术。

南：请介绍一下本次演出的背景好吗？

孟：随着近年来中国政府以丝绸之路为线索，大力发展传统文化，评剧作为中国著名地方戏曲，受到了海内外民众的喜爱。加之中韩两国的传统文化艺术交流不断扩展，我们接受了韩国名门大学延世大学中国研究中心以及首尔中国文化中心的邀请，前来韩国进行评剧演出。

南：那么你们选择《花为媒》这个剧目有什么特别的考虑吗？

孟：《花为媒》是从中国古代名著《聊斋志异》中的《王桂庵》及所附《子寄生》篇，是评剧经典剧目，是个喜剧。最初由评剧创始人成兆才改变为舞台剧，后由著名剧作家吴祖光改编的，因为深受群众喜爱，还拍成了电影。因为是记述古代的浪漫爱情故事，所以比较容易使韩国和中国的观众都产生共鸣。因为爱情是世间最美好的事情，是一个永恒的主题。我们知道韩国也有用传统戏剧表演的爱情故事，比如《春香传》等作品。









南：韩国人对中国地方剧的接纳程度和反应如何?

孟：我们来首尔之前，先在大邱参加了当地的世界文化庆典活动，并在当地进行了演出，这个文化庆典是全世界上百个国家参加的，非常热闹。很多观众们对我们十分好奇和喜爱，在演出的时候欢呼声不断，掌声不断。还有很多人主动要求跟身着古装戏服的演员们一起拍照，还有的人跟着演员学唱评剧，场面十分热闹，可以看得出韩国观众很喜欢评剧这种艺术形式。

南：在语言不通的情况下，你们是如何向观众传达剧中故事的呢？

孟：其实看剧不需要语言，比如我们从很小就开始看戏，虽然不懂演员的唱词，但是通过演员的表情和肢体语言都能看懂剧中的故事情节。看评剧也是一样，我们相信，虽然韩国的观众可能听不懂台词，但是一定都能从我们演员的表演当中看得懂故事的情节的。当然也会有不少喜爱中国文化的人会通过网络等渠道事先去了解《花为媒》这个故事的。

南：如果韩国人或者韩国的华人想学习评剧有哪些途径呢?

孟：评剧作为地方戏剧，其实可以学习的机构并不是很多，我觉得最好的学习之处就是我们天津职业技术学院，那里的教育还是比较专业的，因为毕竟天津是评剧的故乡。

南：你们打算今后如何在韩国进行评剧的交流和推广呢?

孟：评剧已经被天津市有关方面申请到了国家级的非遗项目，而且中国正在推行一带一路政策，韩国也是其中的一个成员国，希望今后借助中日韩青年戏剧节这个品牌，多来韩国进行演出，让更多的韩国年轻人关注评剧，毕竟文化和艺术都是无国界的。（图片来自首尔中国文化中心）