北韩发射短程发射体后急剧动荡的韩半岛局势

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5月4日北韩发射了短程发射体。这是北韩于2017年11月试射洲际弹道导弹后，时隔约1年6个月首次发射的发射体。目前，美北无核化协商陷入长期胶着状态，且美北双方仍然相互坚持自身立场。因此，北韩此次发射短程发射体将给美北无核化协商带来何种影响，引起国际社会密切关注。北韩发射短程发射体后，韩美两国首脑克制谴责北韩，并于7日进行电话通话，致力于缓和当前局势，这有可能使北韩无核化问题迎来新的转机。





日前，北韩公开了战术诱导武器和大口径多管火箭炮发射场面。多管火箭炮是240毫米火箭炮和300毫米火箭炮，战术诱导武器是首次公开的。从照片上看，使用移动式发射车发射的该战术诱导武器疑似弹道导弹，但从其高度和射程来看，却像似介乎于导弹和火箭炮的发射体。此外，在发射现场看到北韩人民军总参谋长李永吉的身影，但不见战略军司令官金络谦。过去，北韩在试射导弹的时候，金络谦总会在场，但是此次跟随金正恩委员长到现场观看试射场面的是北韩人民军最高司令部火力指挥局局长朴正天。由此看来，北韩此次发射的或许不是导弹。正因为如此，韩美两国在深入分析北韩此次发射的是何种发射体。





5月4日，韩国国防部向国会报告，北韩当天发射了三种武器，其中包括飞行轨迹特殊的发射体。因此，尚在分析到底是何种发射体，并且表示难以将其断定为短程弹道导弹。美国政府将北韩此次发射的战术诱导武器视为发射体，保持慎重立场。当地时间5月5日，美国国务卿蓬佩奥将北韩发射的发射体定义为短程发射体，并高度确信绝不是洲际弹道导弹。韩美当局之所以对判定北韩发射体持慎重态度是因为唯恐无核化协商就此告吹。





如果韩美当局将北韩此次发射的发射体断定为导弹，将会面临巨大难关。联合国安理会对北韩制裁决议将北韩使用弹道导弹技术视为违反决议。因此，如果将北韩此次发射的发射体断定为弹道导弹，那就是北韩违反了安理会对北韩制裁决议。如此一来，将会加剧韩半岛紧张局势和美北对峙局面。如果北韩发射的确实是弹道导弹，就应该在联合国层面加以应对，但是在尚未确定的情况下将其断定为弹道导弹，美北关系和南北韩关系就会返回到2018年以前的关系。此外，韩美两国都希望通过对话解决韩半岛问题和无核化问题，不愿以此问题逼迫北韩走出对话框架。因此，韩美两国对断定北韩此次发射的是何种发射体持慎重态度可说是适宜的措施。





在火箭发动机推力作用下按预定程序飞行数百公里以上的通常被分类为弹道导弹或巡航导弹。但是发射体除导弹外还包含卫星运载火箭和炮弹等武器。目前，联合国安理会禁止北韩发射弹道导弹。因此，如果北韩发射的被确定为弹道导弹，国际社会将会对北韩采取政治及外交应对措施。如此一来，第二次美北首脑会谈破裂后陷入胶着状态的美北无核化协商有可能化为泡影。那么，北韩发射发射体的用意何在呢？





这可以说是北韩向美国发出的最后通牒。目前，我们还无法断定北韩发射的是何种发射体，但是给人以疑似弹道导弹的感觉。如果美国仍不为所动，北韩下次发射的将会是明显的弹道导弹。也就是说，北韩希望尽快重启美北无核化协商，并迫使美国在无核化问题上作出让步。如果北韩试图通过导弹试射让美北关系回到对峙局面，北韩理应试射“火星-15”洲际弹道导弹。北韩曾于2017年11月29日试射过该洲际弹道导弹，因此可通过第二次和第三次试射提高导弹的稳定性。由此看来，北韩此次发射发射体可以说为重启美北对话留下了余地。





专家分析，北韩通过发射短程发射体表现出在今后可能重启的美北无核化协商中绝不退让的强烈意志。也就是说，北韩将在美北无核化协商中贯彻其阶段性同步措施的立场。由于北韩通过低强度挑衅为重启美北无核化协商留下余地，因此韩美两国首脑7日晚通过电话，就北韩发射短程发射体的应对方案交换了意见。





韩国总统府青瓦台表示，5月7日晚文在寅总统在与特朗普总统通电话时，就尽快重启美北无核化协商问题进行了磋商，并表示不可让北韩走出协商框架。此外，还讨论了向北韩提供人道主义援助事宜。目前最重要的是让北韩回到无核化协商桌前，通过对话解决问题，从而营造韩半岛和平氛围。美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根此次访问韩国的主要目的是为重启美北无核化协商奠基铺路，但是最近北韩粮食严重短缺，因此韩美两国还将就向北韩提供人道主义援助事宜交换意见。





美国总统特朗普在与韩国总统文在寅通电话时，对韩国出于人道主义考虑向北韩提供粮食援助表示支持，并称这将是恰合时宜的积极措施。由于韩美两国首脑在美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根访韩前一天就向北韩提供粮食援助达成共识。因此，向北韩提供粮食援助事宜或将成为重启美北无核化协商的突破口。





过去，基于人道主义考虑向北韩提供粮食援助时，通常派人前往北韩查看粮食分配情况，并在此过程中改善双边关系，进行交流合作。据悉，北韩向联合国表示其粮食缺口为150万吨，世界粮食计划署最近通过对北韩进行现场调查，确认其粮食缺口在100万吨以上。由此看来，韩国及国际社会有必要向北韩提供粮食援助，而向北韩提供粮食援助将成为与北韩重启对话的重要契机。





韩国政府8日表示，将与国际社会合作推进对北韩粮食援助，以缓解北韩粮食短缺，但不知要求缓和制裁的北韩会不会接受粮食援助。在北韩同韩国和美国开展心理战的情况下，向北韩提供人道主义援助能否成为重启南北韩对话和美北对话的突破口，引起国际社会密切关注。