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每到春暖花开之时，单身男女蠢蠢欲动的寻爱之心无不急剧升温。五月是恋爱的季节，也是结婚的季节。因此，很多单身男女在五月寻找真爱或结为夫妻。那么，北韩的情况如何呢？





北韩对扰乱组织规矩的行为加以限制。北韩不提倡恋爱，甚至可以说禁止恋爱。因此，北韩的单身男女会偷偷摸摸地谈恋爱。最近，我们从北韩的视频中可以看到男女大学生在滑冰场上手牵着手滑冰的景象，这表示越来越多的北韩单身男女崇尚自由恋爱。





过去，北韩严格限制单身男女在学校或军中谈恋爱。北韩将恋爱视为扰乱社会秩序的资本主义产物，偷谈恋爱被发现就会成为批判或思想改造的对象。大学生偷谈恋爱被发现，首先被学校给予警告处分，如果继续谈恋爱会被停学，最后被退学或开除学籍。但是，如果单身男女发誓超标完成赋予他们的“生产课题”，并坚持共产主义思想，就会允许他们谈恋爱。

上世纪90年代北韩经济陷入困境后，逐渐形成买卖物品的市场，并且随着韩国电视剧和电影的流入，北韩也掀起自由恋爱风潮。





经济陷入困境后，北韩当局难以对居民进行严格管控。因为北韩居民在无法得到配给的情况下，为养家糊口不得不展开经济活动，且在此过程中，外部信息不断流入北韩，从而掀起资本主义风潮。特别值得一提的是，偷看韩国电视剧和电影的北韩年轻人开始效仿韩国人的意识形态，自由恋爱也是其中之一。





北韩禁止民众观看韩国电视剧和电影，但是北韩居民在市场上购买输入韩国电视剧或电影的U盘等偷偷地看。其中，上世纪90年代以后出生，被称为“市场一代”的二、三十岁北韩年轻人可以说非常自然地接受了韩国人的恋爱观。他们效仿韩剧中的恋爱场面，且男友为女友举行“交往百日”纪念活动，女友称呼年长的男友为“哥哥”。这种现象在北韩国务委员会委员长金正恩执政后尤为突显。





金正恩执政后最吸引人们视线的是伴随在他身边的第一夫人李雪主。金正恩不同于其祖父——已故北韩国家主席金日成和父亲——已故北韩国防委员会委员长金正日，经常带着夫人李雪主参加各种活动，给人以开放的感觉。北韩有这样的口号“脚要踏在祖国的土地上，但是头要朝向世界”。也就是说，要脚踏实地，面向世界。总之，金正恩成为北韩最高领导人后，北韩年轻人的意识形态发生了极大的变化。





2012年7月，也就是金正恩委员长接掌政权后没过多久，就同夫人李雪主一道前往平壤万寿台艺术剧场观看牡丹峰乐团的演出。这是北韩第一夫人首次在正式场合亮相。之后，金正恩委员长和李雪主女士挽臂而行等，以大胆果敢的姿态强调北韩是正常国家。金正恩委员长和李雪主女士挽臂而行后，北韩的年轻男女也纷纷效仿，最近在北韩经常可见年轻男女挽臂而行的情景。那么，北韩的年轻男女通常在什么地方约会呢？





从北韩的电视剧和电影来看，恋爱的年轻男女首先在职场等工作单位说好几点在哪里见面。以平壤的年轻男女为例，通常下班后在大同江畔约会。事实上，在平壤大同江畔经常可见牵手或挽臂而行的年轻男女。此外，大成游乐园等游乐园和滑冰场、轮滑场等地也是北韩年轻男女约会的好去处。因为在游乐园里可以一起贴身乘坐游乐设备，在滑冰场和位于金日成广场的轮滑场里可以手牵着手滑冰和轮滑。





一般来说，大学同学、职场同事以及在亲友介绍下结识的年轻男女大都在户外约会。北韩的年轻男女喜欢在游乐园一起乘坐游乐设备或在江畔散步，有些情侣还一起划船或去影院看电影。阶级身份较高、家庭环境富裕的北韩年轻男女则喜欢到个人投资运营的综合娱乐中心一起游泳、滑冰、打台球和保龄球等，享受所谓的“北韩式恋爱”。此外，位于东平壤的“青年中央会馆”因为情侣们能一起唱歌、跳舞，并设有电子游乐娱乐场和电影院而成为北韩年轻男女约会的好去处。如此这般，随着自由恋爱的年轻男女逐渐增加，北韩的恋爱结婚人数也呈增加趋势。在最近结婚的新婚夫妻中，50%以上是恋爱结婚，通过亲友介绍结识的年轻男女大部分也经过一段时间的恋爱期后结为夫妻。





过去，北韩女性认为恋爱后必须结婚，但是女性掌握经济主导权后，其婚姻观也发生了变化。苦难行军时期，北韩的男人因为爱面子不去市场摆摊做买卖，即使在职场赚不到多少钱，也天天去上班。因此，女人为了维持生计不得不到市场去做买卖，年轻的女性也是如此。经过一番拼搏，手头上有了钱后，她们的婚姻观也发生了变化。过去，北韩的女性认为早婚生子是天经地义、理所当然的事情，但是现在，有钱的女性选择晚婚，甚至不想结婚，更不想生孩子。这是北韩经济陷入困境后，女性通过市场活动掌握经济权后出现的现象。





此外，由于很多妇女白天要到市场去赚钱，晚上回家后还要煮饭炒菜，打扫卫生，这让她们产生莫名的反抗心理。因此，北韩的离婚率也呈上升趋势。不论如何，随着女性的经济地位逐渐提升和恋爱文化的不断扩散，北韩女性对爱情的追求方式将会发生更大的变化。