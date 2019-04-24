李仁荣当选韩国执政党国会代表

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韩国执政党共同民主党8日投票选出李仁荣为新任国会代表。他在竞选中高票打败亲文派议员金太年。随着李仁荣当选，以亲文派为中心的党领导层将发生改变，执政党与总统府青瓦台以及朝野政党关系也将发生变化。





当天，128名共同民主党议员中，共125人参与投票。首轮投票中，李仁荣获得54票，金太年获37票，卢雄来获34票。因参选人得票均未过半，因此首轮投票中排名第1位和第2位的候选者进入决选投票。与当初预想的紧张激战不同，李仁荣轻松获胜。数据显示，李仁荣在决选中获得76票，金太年仅获49票，两人相差27票。李仁荣打出的“革命、变化和改革”核心竞选口号得到党内各派系支持。





共同民主党前任国会代表洪永杓是劳动运动出身，而李仁荣则是上世纪80年代领导韩国民主化运动的全国大学生代表协会第一届议长，曾三次担任国会议员。2000年，由前总统金大中主导的新千年民主党创党初期，李仁荣因“党内需输入新鲜血液”进入政坛。2004年他当选第17届国会议员，正式进入国会。但在第18届国会议员选举时遭滑铁卢，随后在第19届和第20届连续担任两届国会议员。





分析认为，李仁荣当选共同民主党国会代表体现该党党内危机感。首先是牵制党内势力偏向一方和均衡心理，若与党首李海瓒关系过近的金太年议员当选，那么共同民主党中央指导部将变为清一色的“亲文派”。同时，由青瓦台主导的现今执政党与总统府关系中，对明年国会议员选举很难取胜的忧虑也起到一定作用。在实际竞选中，金太年主张与青瓦台保持沟通，而李仁荣则强调加强党的主导性。此外，如何将进行场外斗争的最大在野党自由韩国党召集至国会也成为李仁荣上任后急需解决的课题，也就是将陷入停摆的国会引入正常化轨道。今年以来，韩国国会基本处于停摆状态。国会在1月和2月处于“休会”状态，3月仅处理部分饱受非议的法案。4月，国会在执政党和在野党的极端对立下结束会期。在是否将《公职选举法》修订案和设立高级公职者犯罪调查处法案等纳入“快速通道”问题上，执政党与三个在野党站在同一阵营，孤立了自由韩国党。对此，自由韩国党以封堵会议场地等方式予以回应，并展开场外斗争。不论结局如何，执政党应在引导国会正常化的道路上担负起更多责任，执政党内部则应由国会代表担起重任。李仁荣从就任第一天起便开始忙于同各政党沟通。在“快速通道”法案冲突中，新任国会代表所承担的责任相对较小，若发挥政治力量，有望找到解决问题的突破口。



