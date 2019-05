BTS田柾国观看Ariana Grande演出 两人合照引粉丝狂赞

ⓒ YONHAP News

美国歌手Ariana Grande日前在个人社交网络账号中上传了与防弹少年团成员田柾国的合照,获赞无数。

8日,Ariana Grand在个人Instagram中晒出合照,并写道:“screaming. thank u soooooo much for coming to my show, Jungkook. it meant so much. love u sm”照片中,两人摆出剪刀手,十分友爱。田柾国观看Ariana Grande演唱会的消息早已引发歌迷关注,而Ariana Grande亲自上传两人合照,更显示出Ariana Grande的无比喜悦。

田柾国在演唱会结束后也在防弹少年团官方Twitter中发表感想称:“I felt and learned a lot after seeing her stage. I am really challenged by her stage and will try harder!”

另外,防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL : PERSONA》在最新一期“Billboard 200”榜单中排名第7,连续3周成为前十强。而在新一期的“Hot100”榜单中,主打歌《为渺小而做的诗(Boy With Luv)》依旧排名第40位。