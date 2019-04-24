尹书彬遭JYP解约 退出《ProduceX101》

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Mnet新一季选秀节目《ProduceX101》选手尹书彬（音）因以往不良学生形象被曝光而遭所属经纪公司JYP解约，退出节目。

JYP方面本月8日发表官方声明称：“JYP娱乐基于公司准则，认为正在参与Mnet选秀节目《ProduceX101》的旗下练习生尹书彬不符合公司要求，因此决定解除其演艺合约。并宣布即日起尹书彬退出节目。”

本月5日，揭露尹书彬过去的帖子在网络疯传。该贴中曝光了尹书彬的毕业照片，并称其改名前叫“尹炳辉（音）”，常参与校园暴力，并公开了尹书彬身着校服吸烟的照片。

该事件曝光前，尹书彬为《ProduceX101》人气选手。不仅在水平测评中排名第1，并获得单独拍摄1分钟自我展示视频的机会。但随着事件曝光，原本将于第2期节目中公开的尹书彬比赛视频内容将会作最大幅度删减。

尹书彬本人也在8日下午公开道歉。他表示，由于个人的原因牵连到JYP以及Mnet，对比十分愧疚。同时，他也承认了校园暴力相关的报道，并就改名和退学作出解释。他表示：“改名和退学并非是为‘洗白’，因为原名发音很难，所以父母很久以前就打算为我改名，退学则是因为高二时成为练习生后，往返于广州和首尔过于疲劳，所以选择了退学。”