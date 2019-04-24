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春天，春光明媚，不少人都喜欢外出踏青春游。皮肤在经历了一个冬天之后，对于外界的抵御能力也变弱了，不少人在春天外出的时候很容易出现皮肤过敏。想要毫无负担地外出感受美好春光，就不妨试试下面的方法，来帮助预防皮肤过敏。

1、多补充水分。阳春三月，空气湿度小，风沙大，皮肤极易干燥起皮。因此，在选择护肤产品时，要着重挑选具有保湿功能的护肤品。另外，可以适当使用一些保湿产品，如润肤水、乳液、面霜，2-3天敷一次补水面膜，切记是“补水面膜”，而不是美白、祛痘、淡斑、去角质类的其他功效型面膜。而且在使用面膜后，一定要做涂抹保湿面霜等后续保湿工作！在饮食方面，多食用新鲜的水果蔬菜，如西瓜、葡萄、芦荟、黄瓜、西兰花、海带、牛奶、大豆等食物。

2、远离过敏源。春天皮肤出现过敏，很多都是因为空气中的风沙、粉尘、花粉等刺激引起的。所以，敏感皮肤的人最好能够远离鲜花锦簇、空气质量不高的地方。如果想要欣赏满园花色的话，也最好能够带面纱等保护皮肤不受刺激。

3、注意皮肤清洁。春天想要预防皮肤过敏的话，最好能够保持皮肤的清洁。皮肤暴露在外很容易接触各种外界刺激，保持皮肤清洁，能够帮助减少皮肤过敏的发生几率。比如每天能够早晚洗脸，经常洗澡，这样能够帮助促进肌肤的新陈代谢，预防皮肤过敏。另外要注意洗脸、洗澡的水温不宜过高，以免造成皮肤缺水干燥，也容易过敏。

4、注意防晒。春天皮肤过敏与紫外线的照射也有一定的关系。特别是对于容易对阳光中紫外线过敏的人来说，做好防晒工作也是预防春天皮肤过敏的关键。另外如果不想晒黑的话，春天也是需要防晒的。

5、正确使用护肤品。在春天的时候，护肤品也应该随着气候的变化而变化。如果是干性皮肤的人，这个时候应该将过度滋润的护肤品换成清爽型的。如果是油性皮肤的话，一定要注意控油，避免油脂分泌过多造成粉刺、痤疮等问题。还有要注意在更换护肤品的时候，如果皮肤出现了发红等不适，一定要停止使用该护肤品。

6、多吃抗敏食物。春天如果是容易出现皮肤过敏的话，不妨在日常的饮食中适量增加抗过敏食物的摄入。比如可以多吃红枣、蜂蜜、胡萝卜等等。另外在饮食中也应该多进食蔬菜水果，补充皮肤需要的维生素。

7、积极运动。春天皮肤容易在受到风尘、花粉等外界刺激后出现过敏反应与身体的免疫力有着密切的关系，所以积极参加运动，提高身体免疫力，调节身体的免疫功能，帮助改善易过敏的体质，也是预防春天皮肤过敏的一种方法。

8、提高免疫力。生活要有规律，早睡早起，多喝水。想要保证肌肤拥有良好的状态，就一定要保证身体具有良好的内分泌循环，因此一定要养成良好的生活习惯。包括减少熬夜，尽量在晚上11点前入睡，保证一个良好的生物钟是保证肌肤持续活力的必备条件。另外，多吃富含维生素A、维生素B2的食物和新鲜果蔬，可以有效改善皮肤缺水、干燥的状态。





（文中窍门来自冯洁听友）