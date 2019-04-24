韩国的GDP与人口密度

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韩国银行（央行）于今年3月发布的最新数据显示，作为全球十大贸易国之一的韩国，2018年的国内生产总值（GDP）达1782.3万亿韩元，同比增加3%。由国际货币基金组织发布的2018年世界GDP排名中，韩国继加拿大之后排在第11位，证实了目前韩国经济总量是不容小觑的。





人均国民总收入(GNI)是衡量一国人民生活水平的指标。韩国银行在3月发布的数据也显示，2018年韩国人均国民总收入为31349美元，同比2017年增加5.4%，有史以来首次突破3万美元，在世界GNI排名中，韩国排名第28。值得一提的是人均国民总收入超过3万美元被视为跻身发达国家行列的重要标准。其实受全球金融危机的影响，韩国人均国民总收入突破3万美元的速度比较缓慢，2006年突破2万美元后，这次时隔12年达成了破3万美元的纪录。据悉，在总人口超过5千万的国家中，人均国民总收入超过3万美元的国家只有7个国家，美国、日本、德国、法国、英国、意大利与韩国。





关于韩国的人口密度，韩国地处亚洲北部，三面环海，总面积约10万平方公里。以2018年9月为基准，韩国总人口为5163万5256人，在全球排在第28位。2010年至2015年，韩国年均人口增长率为0.5%，随着国面临低生育、老龄化以及新生人口断崖式下跌，估计韩国人口将在2022年达到巅峰，之后人口将负增长。





韩国地窄人稠，是高人口密度国家。2018年韩国的人口密度为每平方公里525人，全球平均水平的9倍以上，在世界人口密度排名中，韩国排名第13。韩国的人口分布情况很不均匀，大多集中在大城市，其中首尔及其周边地区的人口密度最高。2015年的人口普查显示，首尔及其周边地区的人口总计2527万人，占总人口的49.5%。